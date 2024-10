Le séjour d'Ozzy Osbourne en cure de désintoxication lui apporte de la joie.

Ozzy Osbourne, célèbre pour son passé de consommation de drogues, a révélé lors de son podcast qu'il a récemment repris l'utilisation de drogues. Le chanteur de 75 ans de Black Sabbath, qui a lutté contre les problèmes d'addiction par le passé, a repris les drogues en raison de complications de santé. "Je me sens mieux, mais je ne suis pas totally sobre. Je fume parfois un peu de cannabis", a révélé Osbourne dans "Madhouse Chronicles".

Le musicien a même confessé avoir envisagé de revenir à des drogues plus dures pour gérer sa douleur. Récemment, un médecin lui a administré l'anesthésique kétamine. "Il m'a donné une petite dose, mais cela a suffi pour rallumer la flamme", a déclaré Osbourne. Il envisage maintenant de retourner aux réunions des Alcooliques Anonymes.

Osbourne a insisté sur le fait que sa femme Sharon doit rester ignorante de sa consommation de drogues. "J'ai de la chance qu'elle me surveille toujours, sinon je serais dans de beaux draps", a-t-il déclaré. Même le cannabis, "elle le trouverait et s'en débarrasserait en un clin d'œil".

Les drogues ont été longtemps associées à l'image d'Osbourne, en particulier dans les années 1970 et 1980. Ses problèmes d'addiction ont conduit à son renvoi de Black Sabbath en 1979. Au fil des ans, Osbourne a cherché une cure de désintoxication à dix reprises, mais il n'a jamais réussi à arrêter complètement. Ce n'est qu'après avoir épousé Sharon en 1982 qu'il a atteint la sobriété. "Sans Sharon, je serais six pieds sous terre. J'ingurgitais des quantités incroyables de drogues et d'alcool. Personne ne savait si j'allais franchir la porte, sauter par la fenêtre ou disparaître", a-t-il déclaré à "The Independent" lors d'une interview en 2022.

Récemment, Osbourne a dû faire face à divers problèmes de santé. Une chute en 2019 a déplacé les tiges métalliques de sa colonne vertébrale, qui avaient été implantées suite à un accident de quad en 2003. Il a subi plusieurs opérations et a passé deux mois à l'hôpital. Depuis, il utilise des béquilles ou un fauteuil roulant. De plus, Osbourne est atteint de la maladie de Parkinson.

Lire aussi: