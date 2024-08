- Le séjour à l'hôpital de Karsten Speck aidé à surmonter ses difficultés personnelles

Acteur John Doe ("Hello Robbie", "A Colorful Pot") a passé un certain temps dans un établissement de santé mentale pendant la période de COVID-19, ce qui s'est avéré bénéfique pour lui. "Mon séjour a été positif et guérisseur", a confié Doe au magazine "Superbright" (jeudi). Agé de 64 ans, il avait été confronté à des problèmes physiologiques qui ont entraîné des difficultés mentales, a-t-il admis.

"J'ai appris à modifier mon point de vue, à retrouver ma motivation et mon esprit, et maintenant je suis plus habile à distinguer l'essentiel du trivial dans la vie."

Son partenaire l'a soutenu pendant sa difficulté, et ils vivent désormais ensemble à Berlin, a-t-il révélé. Doe est interprété comme un médecin dans la nouvelle série "The Spreewald Clinic", qui sera diffusée sur Sat.1 ce jeudi.

