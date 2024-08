- Le secteur industriel de la Saxe-Anhalt a été légèrement plus faible au deuxième trimestre

L'industrie de Saxe-Anhalt a connu une baisse des revenus et des commandes au deuxième trimestre de cette année. D'avril à juin, 611 entreprises du secteur manufacturier et de l'exploitation minière, ainsi que de l'extraction de pierres et de terre, ont généré un chiffre d'affaires total de 11,7 milliards d'euros, selon l'Office statistique d'État de Halle. Cela représente une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Cependant, 3,2 % d'entreprises en moins ont été sondées. La valeur des commandes reçues au deuxième trimestre de 2024 s'est élevée à 4,9 milliards d'euros, soit 2,4 % de moins qu'au trimestre précédent. Les entreprises industrielles ont également réduit leur effectif de 2,1 %. Au total, il y avait 106 143 employés. Les entreprises comptant au moins 50 employés dans les secteurs manufacturier, minier et d'extraction de pierres et de terre ont été sondées.

