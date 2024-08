- Le secteur ferroviaire est confronté à une réduction potentielle de la main-d'œuvre, comme l'a indiqué le chef du GIE.

L'annonce de la Deutsche Bahn concernant les licenciements massifs a plongé ses employés dans l'incertitude, selon le Syndicat des Chemins de Fer et des Transports (EVG). Le président du syndicat a exprimé ses préoccupations à l'agence de presse allemande, déclarant que la communication du conseil d'administration était confuse. "Il ne devrait y avoir aucune perte d'emplois dans le secteur opérationnel, mais plutôt une expansion."

Le fossé des compétences se profile à l'horizon dans le secteur ferroviaire. "Cela aura indiscutablement un impact sur le secteur ferroviaire." Il est essentiel que les économies ne se fassent pas au détriment des clients ou de la sécurité.

La Deutsche Bahn se trouve en crise financière et doit réduire ses coûts. À la fin juillet, le directeur financier de la société, Levin Holle, a annoncé que des milliers d'emplois seraient supprimés, notamment dans l'administration, dans les années à venir. La société vise à réduire son effectif à temps plein d'environ 30 000 postes d'ici cinq ans, selon Holle. "Nous devons faire rouler plus de trains avec moins d'employés à l'avenir", a déclaré le PDG de la société, Richard Lutz.

Cependant, il y a des réserves au sein de l'EVG. "Si vous voulez plus de trains sur les rails, vous devez d'abord avoir plus d'employés", affirme Karsten Ulrich, responsable du groupe professionnel des conducteurs de trains de l'EVG. "Nous ne pouvons faire rouler que le nombre de trains pour lesquels il y a du personnel disponible, pas l'inverse."

