- Le secteur économique de Malte augmente ses recettes de 2,6 milliards d'euros.

Les entreprises du secteur industriel de Mecklembourg-Poméranie occidentale ont connu une forte augmentation de leurs bénéfices, passant de 18,4 milliards d'euros à 21 milliards d'euros, selon les statistiques publiées par l'office. Cette croissance a été principalement alimentée par une augmentation des activités internationales, qui ont atteint 2,9 milliards d'euros. Cependant, les revenus locaux ont connu une légère baisse, diminuant de 0,3 milliard d'euros par rapport à l'année précédente. La part des exportations a également augmenté, passant de 35,7 % en 2022 à 44,9 %.

Les industries de la production alimentaire et des aliments pour animaux, ainsi que celle de l'ingénierie mécanique, ont connu une croissance notable. Ces secteurs ont contribué respectivement 10,6 milliards d'euros et 4,8 milliards d'euros au chiffre d'affaires total, représentant 50,5 % du chiffre d'affaires total en 2023. La production alimentaire et des aliments pour animaux a représenté 5,8 milliards d'euros, tandis que l'ingénierie mécanique a contribué 4,8 milliards d'euros.

Les industries ayant connu une croissance notable, notamment la production alimentaire et des aliments pour animaux et l'ingénierie mécanique, ont également contribué de manière significative au chiffre d'affaires total, soit 15,4 milliards d'euros. À l'avenir, les entreprises de ces secteurs prévoient d'étendre leurs opérations au-delà des marchés locaux pour exploiter les opportunités mondiales.

