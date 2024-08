Le secteur du jeu essaie de surmonter les conséquences mélancoliques de la pandémie de coronavirus.

L'enthousiasme est considérable, mais la promotion du marché allemand pour Gamescom 2024 est décevante, résumant la situation actuelle. Malgré les revenus substantiels générés par l'industrie du jeu, les jeux allemands ne représentent qu'une petite part. Dans le monde entier, des problèmes persistent, comme l'illustre la situation actuelle des jeux VR.

La célèbre foire annuelle des jeux vidéo, Gamescom, accueille des dizaines de milliers d'enthousiastes dans les halls d'exposition de Cologne. Elle commence par un spectacle le mardi soir, où les professionnels de l'industrie et les passionnés de jeux se pressent autour des stands de plus de 1400 exposants, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année dernière. Les visiteurs peuvent jouer à de nouveaux jeux et interagir avec les développeurs aux différents stands. De longues files d'attente se forment aux zones comme Microsoft Xbox, Ubisoft's "Star Wars Outlaws" et Capcom's "Monster Hunter Wilds".

Le nombre de visiteurs est prévu pour augmenter encore plus dans les jours à venir, avec le samedi déjà complet. L'événement se termine le dimanche. En 2023, 320 000 personnes ont assisté à la convention de l'industrie. Le secteur du jeu captive des millions de personnes chaque année grâce à son "esprit novateur et créatif" comme l'a exprimé le ministre fédéral du Numérique Volker Wissing dans un communiqué publié. Il développe "des technologies de rupture qui trouvent des applications diverses au-delà des jeux".

Le mardi soir a marqué le début officieux avec un spectacle d'ouverture pour les experts de l'industrie et les médias, où des informations sur un nouveau volet de la série "Borderlands" et la prochaine version de "Call of Duty" ont été révélées. Les principaux acteurs de l'industrie comme Microsoft et Tencent de Chine sont présents à Cologne, mais Sony et Nintendo du Japon sont absents - les raisons restent inconnues.

Notamment, de nombreuses grandes entreprises technologiques américaines sont représentées, notamment la présentation de la série "Secret Level", qui sera diffusée sur Amazon Prime en décembre et couvre divers univers de jeux. Le jeu Netflix "Squid Game: Unleashed" est également promu à la foire.

Les jeux VR cherchent à dépasser la niche

De nouveaux jeux sortent également sur le marché de la réalité virtuelle : le jeu d'action "Batman: Arkham Shadow" est promu et est joué exclusivement avec le casque VR Quest 3 de Meta, la maison mère de Facebook.

Depuis longtemps, on s'attend à ce que ce secteur prometteur échappe à sa niche, mais les jeux VR n'ont pas encore atteint le statut de blockbusters. C'est un peu un problème de poule et d'œuf : il y a peu de demande en raison du manque d'applications, et il y a peu d'applications en raison d'une faible demande. Cependant, les casques VR sont désormais plus abordables, ce qui pourrait attirer un marché de masse. Avec le jeu Batman, une nouvelle entreprise est en cours.

L'industrie du jeu milliardaire

La plupart des visiteurs de Gamescom sont jeunes. Cela rappelle le stand de "Civilization", un jeu de stratégie du studio Firaxis. Il s'agit de la septième édition, prévue pour sortie prochainement. La première version de Civilization est sortie en 1991.

Les jeux et les vidéos sont un marché milliardaire : les Allemands ont dépensé environ 9 milliards d'euros en jeux, matériel et services en ligne l'année dernière. L'industrie, qui a connu une forte croissance pendant les années de la corona, a connu des difficultés récentes en raison de l'augmentation des coûts et de la baisse de la demande.

Gamescom est un rassemblement international, avec les développeurs allemands jouant un rôle mineur, représentant seulement environ 5% de l'argent dépensé en jeux en Allemagne. L'association Game, co-organisatrice de Gamescom avec Koelnmesse, a plaidé pour un soutien gouvernemental accru.

Emploi dans l'industrie du jeu en Allemagne

Environ 12 400 personnes travaillent dans l'industrie allemande du jeu pour environ 950 entreprises pour la plupart petites. Parmi les entreprises domestiques, on trouve Deck 13 de Francfort, employant environ 90 personnes, Rockfish Games de Hambourg (avec 35 employés) et Envision Entertainment d'Ingelheim (Rhineland-Palatinate, avec 18 employés).

Selon le président de l'association Game, Lars Janssen, l'industrie a un avenir prometteur. L'intérêt pour les jeux croît, selon le représentant de l'association. Non seulement les jeunes, mais aussi de plus en plus de personnes âgées jouent sur les consoles, les ordinateurs ou les smartphones. Les jeux diversifiés produits par l'industrie peuvent répondre à divers intérêts.

Politique de financement fédéral en débat

Janssen, qui dirige également Deck 13, a déclaré que l'entreprise avait obtenu presque 5 millions d'euros de financement du ministère fédéral de l'Économie pour le développement d'un nouveau jeu d'action. Le financement sera versé en plusieurs fois sur plusieurs années, avec le jeu - codifié "Foxtrott" - prévu pour sortie en 2027. L'entreprise a eu de la chance, car un moratoire sur les demandes de financement a été en vigueur au ministère fédéral de l'Économie depuis mars 2023 - de nouvelles demandes ne pourront probablement pas être déposées avant début 2025.

Felix Falk, PDG de Game, l'association allemande de l'industrie du jeu, a mis en évidence les disputes entre le ministère de l'Économie et la ministre de la Culture Claudia Roth. En conséquence, les demandes ne peuvent toujours pas être déposées. "C'est particulièrement frustrant dans la situation actuelle difficile."

Le moratoire actuel a affecté certains studios, les rendant à peine compétitifs à l'échelle internationale, a déclaré Falk. "L'argent vient tout simplement à manquer." Roth et son collègue du parti, le ministre de l'Économie Robert Habeck, doivent "s'asseoir et trouver un accord afin que les entreprises puissent enfin accéder aux fonds".

Cette période de vaches maigres pose des problèmes pour l'association Game, selon le porte-parole Janssen. "Cette situation nuit à de nombreuses entreprises en Allemagne", déclare Janssen, plaidant pour une politique de financement stable et fiable. Les critiques des États fédérés, comme le ministre numérique de Bavière Fabian Mehring, expriment également des

