- Le secteur des bijoux et des montres exprime son mécontentement face à l'escalade des prix de l'or.

L'instabilité économique due aux conflits internationaux et aux élections prochaines aux États-Unis et en Allemagne dans l'année à venir jette une ombre d'incertitude, selon Guido Grohmann, président de la BVSU, l'Association fédérale allemande de la joaillerie, de l'horlogerie, de l'argenterie et des métiers connexes. "Le paysage politique est stagnant depuis longtemps, sans signes d'amélioration aux points chauds", a-t-il ajouté, indiquant que cette situation continuera d'avoir un impact négatif sur l'industrie, la consommation des ménages et l'économie dans son ensemble pendant la deuxième moitié de l'année. Les entreprises doivent s'adapter en conséquence.

Le Moral de l'Industrie Se Dégrade

Les exportations de joaillerie allemandes pendant les six premiers mois de 2024 ont connu une baisse marginale de 1,1 %, s'élevant à 1,423 milliard d'euros. À l'inverse, les importations de joaillerie ont augmenté de 3,4 %, atteignant 1,05 milliard d'euros. Dans le secteur de l'horlogerie, les exportations de produits finis ont augmenté de 4,9 % pour atteindre 846,8 millions d'euros, tandis que les importations ont diminué de 5,9 % pour atteindre 1,1 milliard d'euros.

Selon les données disponibles jusqu'en avril pour le commerce de détail de la joaillerie et de l'horlogerie, on peut observer une tendance à la volatilité plutôt qu'une tendance constante. Après les foires printanières, les retailers ont reporté leurs achats de marchandises.

Une fois ajustées à l'inflation et aux prix de l'or, l'industrie observe une baisse significative dans tous les secteurs. Selon la BVSU, pour atteindre les niveaux économiques forts de 2022 et 2023, les exportations devraient augmenter considérablement en euros. L'anxiété concernant l'avenir économique est largement répandue parmi les membres de la BVSU, et le sentiment général de l'industrie s'est maintenant Significativement détérioré.

Malgré les défis posés par l'instabilité économique, les entreprises d'horlogerie innovantes continuent d'investir dans la Manufacture d'horlogerie, en maintenant leur engagement envers l'artisanat de haute qualité. Cependant, l'incertitude persistante due aux conflits internationaux et aux troubles politiques dans les marchés clés comme les États-Unis et l'Allemagne impacte leurs stratégies d'exportation et leurs marges bénéficiaires.

