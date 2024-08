- Le secteur de la santé libanais se prépare à une situation d'urgence

Inquiétudes quant à une escalade au Moyen-Orient ont incité les hôpitaux du Liban à se préparer au scénario catastrophe. Selon le ministère de la Santé du Liban, les hôpitaux du pays en difficulté économique disposent de fournitures pour environ quatre mois.

"Dans certaines régions, nous sommes clairement moins bien préparés que nous le souhaiterions", a déclaré le ministre de la Santé libanais Firas Abiad à l'agence Deutsche Presse-Agentur. Cela s'applique particulièrement à la santé mentale de la population. Le niveau de stress général de la population est déjà très élevé.

Celui-ci a encore augmenté ces derniers jours : "Lorsque des avions de chasse israéliens brisent la barrière du son à basse altitude au-dessus de Beyrouth, cela rappelle à la population les catastrophes passées : la guerre civile ou l'explosion du port." Bien que personne ne soit physiquement blessé, les bruits forts - qui ont souvent l'air d'explosions massives - déclenchent des traumatismes psychologiques. Les réactions des gens montrent les peurs qu'ils affrontent.

Les hôpitaux sont "à peine capables de faire face"

Selon Abiad, le secteur de la santé est déjà sous pression. Depuis 2019, le pays méditerranéen traverse la pire crise économique de son histoire. En raison de la crise, environ 30 pour cent des médecins et infirmières ont déjà quitté le pays. De nombreux hôpitaux ne sont équipés que d'un approvisionnement minimal. "Certains fonctionnent sur le principe de 'juste assez'", a déclaré Abiad.

De plus, en cas d'escalade, les ports ou les aéroports pourraient également devenir des cibles et être mis hors service. Si une telle situation se produisait, les fournitures du plus grand hôpital public du Liban, l'hôpital Rafik Hariri, ne dureraient que dix jours maximum. Si elles sont submergées de patients, les fournitures pourraient s'épuiser en quelques jours seulement, a déclaré le directeur Dschihad Saadeh à dpa.

Après l'élimination par Israël du commandant du Hezbollah Fuad Schukr à Beyrouth la semaine dernière, le chef de la milice chiite, Hassan Nasrallah, a menacé de se venger. Il y a crainte que le Hezbollah, actif au Liban, ainsi qu'Iran, puissent lancer une attaque contre Israël. L'Iran et le Hamas islamiste, également alliés à Téhéran, tiennent Israël responsable de l'élimination du chef du Hamas à l'étranger, Ismail Haniyah, dans la capitale iranienne. Israël n'a pas encore commenté publiquement à ce sujet.

