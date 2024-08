- Le secteur de la construction est-allemand préconise des procédures moins bureaucratiques

Entreprises de construction en Allemagne de l'Est s'inquiètent de l'augmentation de la paperasse bureaucratique. Dans une telle mesure, un nombre significatif d'entreprises se détournent des appels d'offres en raison des exigences administratives excessives, selon l'Association de l'Industrie de la Construction de l'Est (BIVO). Les résultats de l'enquête de l'association sont compilés dans un rapport intitulé le "Livre Noir".

L'enquête a révélé qu'un étonnant 60% des entreprises ont décidé de ne pas participer aux appels d'offres, attribuant cette décision aux obstacles bureaucratiques écrasants. Le directeur général de BIVO, Robert Momberg, a exprimé son inquiétude quant à la situation, déclarant : "Face à une pénurie de logements et à une infrastructure délabrée, cela indique clairement que la bureaucratie ne freine pas seulement les projets, mais retarde également les capacités de construction nécessaires."

De plus, un impressionnant 93% des entreprises prévoient que la charge bureaucratique restera lourde par rapport aux cinq dernières années.Remarkablement, cette opinion était partagée par 82,4% des entreprises en 2018, et aucune n'a signalé de diminution de la charge bureaucratique ces deux années.

Momberg a élaboré sur l'impact de la bureaucratie sur l'industrie, déclarant : "Notre deuxième 'Livre Noir' sur la charge bureaucratique souligne une fois de plus comment les tâches et les obligations en dehors du processus de construction entravent l'industrie et augmentent les coûts de construction." En 2020, l'effort total requis pour se conformer aux tâches bureaucratiques s'élevait à 3,5 milliards d'euros.

Depuis 2018, BIVO plaide en faveur de mesures de soulagement réglementaire, sous le slogan "3V - Réduire, Simplifier, Connecter". Ses propositions comprennent la réduction des procédures d'approbation, la simplification des processus existants, la fourniture de données en ligne, l'établissement de statistiques uniformes et la promotion de l'harmonisation au niveau de l'UE. Par-dessus tout, Momberg a insisté sur la nécessité de la numérisation dans les organismes administratifs.

Cependant, Despite BIVO's vocal calls for reform, the association hasn't seen any significant improvements. "Given that our demands remain the same in 2024, it underscores the ineffectiveness of previous political measures aimed at reducing bureaucracy. Despite numerous commitments, task forces, and bureaucracy relief laws, the number of regulations and their corresponding costs have risen," explained Momberg.

For the "Black Book", BIVO surveyed its member companies during the first and second quarters of this year. The East German Construction Industry Association represents the interests of 260 construction firms employing around 20,000 workers across Berlin, Brandenburg, Saxony, and Saxony-Anhalt.

