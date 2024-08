- Le secteur de la construction de l'Allemagne de l'Est continue de connaître des niveaux élevés de stress

Pour le secteur de la construction de l'Est de l'Allemagne, le paysage économique reste difficile. Le revenu global et le volume de commandes ont connu une légère baisse lors des six premiers mois de l'année. Le seul point positif est le secteur de la construction économique, qui a connu une légère augmentation des revenus selon l'Association de l'industrie de la construction de l'Est de l'Allemagne. "La forte baisse que nous avons observée au début de l'année, notamment dans les demandes de services de construction, s'est simplement modérée à la fin des six premiers mois de 2024", ont-ils rapporté. "Aucune reprise n'est en vue pour le moment."

Le volume total des commandes pour les six premiers mois s'est élevé à environ 9,5 milliards d'euros, selon l'association, ce qui représente une baisse d'environ 5 % par rapport à l'année précédente, en tenant compte de l'inflation.

Le secteur de la construction publique a été le seul à connaître une augmentation notable de la demande. Ici, la valeur des commandes a augmenté de plus de 10 % à environ 4 milliards d'euros, tandis que la construction résidentielle a connu une baisse de 7,6 % des commandes à 1,3 milliard d'euros.

L'état de l'industrie reste précaire lorsqu'on considère également le revenu. Après ajustement des variations de prix, le revenu a baissé de plus de 5 % à 9,6 milliards d'euros lors des six premiers mois de l'année. Si le revenu est resté stable dans la construction publique, il a considérablement chuté dans la construction résidentielle. Seule la construction économique a connu une augmentation.

De plus, en analysant l'évolution des permis de construire, l'association a déterminé qu'un renversement de la tendance dans le secteur de la construction n'est pas probable à court terme.

Malgré l'économie difficile dans l'ensemble, le projet du Centre de conventions de Potsdam a connu une augmentation de l'activité de construction, contribuant positivement à l'augmentation des revenus du secteur de la construction économique. Cependant, la demande de nouveaux permis de construire dans d'autres secteurs suggère que

