Le secteur automobile préconise des objectifs climatiques plus stricts pour le secteur pétrolier.

D'ici 2045, l'Allemagne vise à rendre son trafic routier neutre en carbone, mais son plan actuel pourrait ne pas suffire, selon le secteur automobile. Ils plaident désormais pour des réglementations strictes pour l'industrie pétrolière afin d'inciter les investissements dans ce domaine.

L'industrie automobile estime que des réglementations strictes pour l'industrie pétrolière sont cruciales pour atteindre un trafic routier neutre en carbone d'ici 2045. Ils considèrent que la directive sur les énergies renouvelables (RED III) adoptée par l'UE à la fin de l'année dernière n'est pas assez ambitieuse.

Le gouvernement allemand doit renforcer sa mise en œuvre dans la loi nationale, selon l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA). Comme l'a déclaré la présidente de la VDA, Hildegard Müller, "La politique devrait établir des incitations pour le déploiement rapide des porteurs d'énergie renouvelable et ainsi encourager les investissements."

L'industrie automobile cherche à s'assurer que, en plus des véhicules électriques, des carburants alternatifs tels que le bioéthanol et les e-carburants soient facilement disponibles. Même si le gouvernement allemand parvient à atteindre son objectif de 15 millions de véhicules électriques d'ici 2030, il y aura encore 40 millions de voitures à essence ou diesel.

La VDA plaide pour des règles plus strictes

Récemment, le PDG de BMW, Oliver Zipse, a également pris la parole en déclarant : "Alors que la politique demande l'électrification de l'industrie automobile, elle devrait également exiger que l'industrie des carburants fournisse de l'électricité sans CO₂, de l'hydrogène et des carburants neutres en CO₂."

L'objectif ultime de RED III est de passer à l'énergie renouvelable dans tous les secteurs d'ici 2050. L'Allemagne vise à atteindre cet objectif d'ici 2045. Cependant, la VDA craint que les objectifs initiaux pour 2030 n'offrent pas assez d'incitation à l'industrie pétrolière pour investir dans la production de carburants écologiques. L'UE vise un minimum de 29 % d'énergie renouvelable, y compris la puissance de charge et les carburants, ou une réduction de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la quantité requise de carburants fossiles d'ici 2030.

L'Allemagne a déjà opté pour un quota de réduction plus élevé de 25 %. La VDA estime qu'un quota de 35 % est nécessaire. Selon les réglementations de l'UE, un quota de 5,5 % pour le bioéthanol et d'au moins 1 % de carburant synthétique doit être respecté par les fabricants. La VDA plaide pour au moins 5 %. De plus, des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient être fixés pour 60 % d'ici 2035, 90 % d'ici 2040 et 100 % d'ici 2045. "Au nom de la protection du climat, aucun carburant fossile ne devrait être vendu dans les stations-service allemandes après 2045", a déclaré l'association.

L'industrie automobile estime que des réglementations plus strictes, en particulier pour la production et l'utilisation de bioéthanol et de e-carburants, sont essentielles pour atteindre un trafic routier neutre en carbone d'ici 2045. Pour soutenir cela, la VDA propose d'augmenter le quota obligatoire de bioéthanol et de carburant synthétique par rapport aux normes actuelles de l'UE.

