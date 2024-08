Le secteur automobile préconise des objectifs climatiques plus stricts pour le secteur pétrolier.

D'ici 2045, l'Allemagne vise à rendre son trafic routier sans émissions, mais la stratégie actuelle est jugée insuffisante par l'industrie automobile. C'est pourquoi elle plaide pour des réglementations plus strictes envers le secteur pétrolier afin de faciliter les investissements dans cette transition.

La directive de l'UE sur les énergies renouvelables III, adoptée tard l'an dernier, est considérée comme insuffisamment ambitieuse par l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA). Lorsque le gouvernement l'introduira dans la législation nationale, il doit invoquer des incitations pour stimuler l'augmentation des sources d'énergie renouvelable, a affirmé la présidente de la VDA, Hildegard Müller.

L'industrie automobile plaide pour la disponibilité non seulement de véhicules électriques, mais aussi d'alternatives écologiques telles que le bioéthanol et les e-carburants en quantités suffisantes. Malgré l'objectif du gouvernement fédéral d'avoir 15 millions de véhicules électriques d'ici 2030, il y aura encore environ 40 millions de véhicules fonctionnant au gazole ou à l'essence en circulation.

La VDA plaide pour des réglementations plus strictes

Récemment, le PDG de BMW, Oliver Zipse, a également exprimé la même opinion, déclarant : "Alors que la politique pousse vers l'électrification de l'industrie automobile, elle devrait également exiger que l'industrie des carburants offre de l'électricité sans carbone, de l'hydrogène et des carburants neutres en carbone."

Le but ultime de la RED III est d'atteindre 100 % d'énergie renouvelable dans tous les secteurs d'ici 2050, l'Allemagne visant à y parvenir d'ici 2045. Cependant, la VDA anticipe que les objectifs initiaux pour 2030 ne stimuleront pas suffisamment les investissements dans le secteur pétrolier pour produire des carburants respectueux du climat. L'objectif de l'UE est d'au moins 29 % d'énergie renouvelable, équivalent à l'électricité de charge et aux carburants, ou une réduction de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'utilisation requise de carburants fossiles d'ici 2030.

L'Allemagne a déjà décidé d'un quota de réduction plus strict de 25 %. Du point de vue de la VDA, une réduction de 35 % est nécessaire. De plus, l'UE impose un quota de 5,5 % pour le bioéthanol et au moins 1 % de production de carburant synthétique, que les fabricants doivent respecter. La VDA demande un quota de 5 % pour cela. De plus, des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient être fixés à 60 % d'ici 2035, 90 % d'ici 2040 et 100 % d'ici 2045. "Après 2045, aucun carburant fossile ne devrait être vendu dans les stations-service allemandes pour des raisons environnementales", a précisé l'association.

Conformément à la plaidoirie pour des réglementations plus strictes, la VDA a également proposé que le gouvernement s'assure que les ménages et les entreprises ont facilement accès à des alternatives sans carbone au gaz naturel, telles que la chaudière fonctionnant à l'hydrogène ou au biogaz. Pour encourager davantage la transition vers les sources d'énergie renouvelable, la VDA a proposé que le gouvernement considère l'attribution de subventions aux ménages et aux entreprises qui passent à ces alternatives sans carbone.

