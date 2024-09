"Le secteur automobile est soumis à une forte pression" ou "L'industrie automobile est confrontée à des difficultés importantes".

Les constructeurs automobiles allemands font face à de nombreux défis importants. Cependant, l'analyste en bourse Robert Halver de Baader Bank prévoit un retournement positif pour VW et ses collègues. Les performances actuelles des constructeurs automobiles en bourse sont également un signe de la réponse du marché.

ntv.de : Ce n'est pas seulement VW qui souffre en bourse, les actions BMW et Daimler chutent également. N'est-ce pas exagéré maintenant ?

Robert Halver : Il y a Certainly some exaggeration in the current state of the stocks of German automakers. However, ce secteur traverse plusieurs crises : la demande est faible, les consommateurs préfèrent l'épargne, il y a de l'incertitude politique quant à l'avenir des moteurs traditionnels et l'encouragement des véhicules électriques. De plus, de nouveaux concurrents d'Asie entrent sur le marché. Les constructeurs allemands ne sont pas bien adaptés à la rude concurrence sur le marché de masse des voitures abordables. Lorsque des nouvelles dramatiques comme celle de VW de la semaine dernière ou l'avertissement de bénéfices récent de BMW se produisent, l'ensemble de l'industrie reçoit un coup dur en bourse.

ntv.de : Les constructeurs automobiles allemands continuent de réaliser des milliards de profits. Comparé à ces profits, les actions semblent très bon marché. Y a-t-il un risque de défaut incorporé, par exemple, chez VW ?

Il n'y a pas de risque de défaut pour les entreprises automobiles allemandes. Cependant, les controverses entourant VW, l'annulation des garanties d'emploi et d'emplacement à long terme, ont déclenché une réaction de choc, même chez les investisseurs.

ntv.de : Compte tenu des multiples crises que vous avez décrites : y a-t-il des raisons pour lesquelles les investisseurs ne devraient pas vendre Immediately leurs actions allemandes automobiles ? Les investisseurs peuvent-ils espérer une amélioration à court terme ?

La panique n'est jamais une bonne idée en bourse. Il y a toujours un demain nouveau - aussi pour l'industrie automobile allemande. La demande rebondira lorsque l'économie mondiale reprendra de la vigueur. Certains consommateurs qui ont reporté leurs achats de voiture cette année pourraient probabilmente rattraper le temps perdu s'ils ont besoin d'une voiture. Cependant, les problèmes structurels de l'industrie persistent. Un retour aux bons vieux jours où les constructeurs automobiles allemands étaient leaders mondiaux et uniques n'est malheureusement plus une option.

ntv.de : Tous les constructeurs automobiles allemands sont-ils également touchés par ces problèmes, ou certains sont-ils mieux positionnés pour l'avenir que d'autres ?

Ces problèmes structurels affectent l'ensemble de l'industrie en principe. Cependant, la faible demande actuelle n'affecte pas autant les marques haut de gamme que les marques de masse. Les clients achetant Mercedes, BMW, Audi ou Porsche ne sont pas aussi sensibles aux prix que les clients du segment milieu, où la concurrence est devenue extrêmement féroce.

ntv.de : Lorsque nous parlons de la crise des constructeurs automobiles allemands, devons-nous distinguer entre les corporations

