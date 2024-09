Le secteur automobile allemand connaît des difficultés, aucun remède n'est en vue.

En s'en tenant aux méthodes traditionnelles, la politique, les entreprises et les syndicats tentent de résoudre la crise dans le secteur automobile. Cependant, le problème fondamental reste sans solution.

Appelons cela une "réunion" maintenant, les politiques en organisent souvent une pour montrer que le problème est critique, vital et nécessite une attention immédiate. Bien que ces réunions de haut niveau donnent généralement peu de résultats, leur popularité ne cesse de croître.

Dans la lignée de cette mode discutable, le "Sommet de l'automobile" a été organisé par le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, pour lundi. Les participants comprenaient des représentants de la politique, des entreprises et des syndicats. Les circonstances de l'industrie allemande principale sont préoccupantes : Volkswagen envisage de fermer des installations, tandis que BMW et Mercedes réduisent leurs prévisions de bénéfices et vendent beaucoup moins de véhicules électriques que prévu. Pour un gouvernement axé sur la transformation de la mobilité, cette situation dépasse le simple désagrément.

En effet, certaines solutions sont proposées. Le SPD suggère de relancer l'idée d'une prime à la casse, que Volkswagen envisage également. En reconnaissant les principes du marché, cette mesure ne servirait qu'à accorder une subvention temporaire aux fabricants, sans rendre les voitures électriques réellement moins chères. Mercedes plaide pour une relaxation des réglementations sur les émissions de CO2, nécessitant l'approbation de Bruxelles. Et, bien sûr, les avantages fiscaux pour les véhicules électriques d'entreprise sont à nouveau examinés, ce que l'industrie espère pour booster l'utilisation de voitures électriques dans les flottes d'entreprise.

Modèle pour la France ?

"Il est clair que nous avons besoin de signaux clairs et fiables pour le marché", a conclu Habeck après la réunion. Cependant, cette prise de conscience est venue tardivement, après l'introduction et l'abandon initial des incitations à l'achat de voitures électriques par le gouvernement allemand en raison du plafond de l'endettement.

Dans le contexte actuel du marché, toutes les propositions actuelles semblent insuffisantes - disproportionnées par rapport à la situation réelle. Le marché allemand a du poids, mais son importance pâlit face au défi actuel - la Chine. Pendant des décennies, les Chinois ont acquis des connaissances technologiques auprès des fabricants de voitures allemands grâce à des joint-ventures, puis ont pris la tête dans les composants automobiles de plus en plus importants. De plus, ils ont maintenu un certain nombre de fabricants de voitures électriques souvent déficitaires grâce à une aide financière, d'où émergent des concurrents aux États-Unis et en Europe qui proposent des prix bas.

Conséquemment, tous les fabricants allemands subissent une perte de parts de marché en Chine, et ni une prime à la casse ni une amnistie CO2 ne répareront cela. Au moment du sommet automobile, Habeck n'a déclaré que "je ne suis pas un partisan des tarifs". Une solution diplomatique doit être trouvée.

Intéressamment, une proposition vise à contrer la politique industrielle chinoise. Volkswagen a fait référence à un modèle français : les incitations sont accordées uniquement si la production du véhicule émet moins de 14,75 tonnes de CO2. Ce système pourrait renforcer la protection du climat et éventuellement entraver la concurrence chinoise en Europe.

Le jour du sommet automobile, les États-Unis ont présenté une autre approche : une interdiction totale de la vente de voitures chinoises avancées équipées de logiciels et de matériel chinois ou russe. La raison invoquée est la sécurité. Depuis l'incident des talkies-walkies explosifs au Liban, il est clair que les dispositifs électroniquement contrôlés peuvent être utilisés comme armes dans d'autres pays. Une interdiction servirait également d'outil dans la guerre commerciale en cours entre les États-Unis et la Chine, qui s'est intensifiée ces derniers mois.

L'Allemagne ou l'Europe n'ont pas besoin d'adopter de telles politiques commerciales strictes, car il est prévisible que de telles mesures auront des inconvénients. Cependant, la question se pose de savoir si le géant automobile pense encore trop étroitement alors que d'autres grandes régions industrielles, notamment l'Asie et les États-Unis, prennent des mesures audacieuses. Dans tous les cas, cette concurrence ne sera pas réglée avec une prime à la casse.

