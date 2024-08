Le secrétaire d'État Blinken se rendra en Israël pour plaider en faveur de la libération des captifs de Gaza et de l'accord de cessez-le-feu

La visite de Blinken intervient juste après certaines discussions de haut niveau qui se sont conclues à Doha vendredi. Selon une déclaration conjointe des principaux négociateurs - les États-Unis, le Qatar et l'Égypte - les États-Unis ont présenté un "plan unificateur" destiné à combler les principales différences entre Hamas et Israël, permettant ainsi une mise en œuvre immédiate de l'accord. La déclaration n'a however pas révélé de détails spécifiques sur ce plan.

Selon le porte-parole adjoint du département d'État, Vedant Patel, "le secrétaire d'État Antony J. Blinken se rendra en Israël le 17 août pour poursuivre les efforts diplomatiques intenses visant à mettre fin à l'accord de trêve et à la libération des otages et des détenus grâce au plan unificateur présenté aujourd'hui par les États-Unis, avec le soutien de l'Égypte et du Qatar".

Patel a ajouté, "ce plan apportera la paix à Gaza, garantira la libération de tous les otages, assurera que l'aide humanitaire atteint chaque coin de Gaza et développera les fondations pour une stabilité régionale améliorée".

Patel a également insisté, "le secrétaire Blinken rappellera à chaque acteur régional l'importance de s'abstenir de toute escalade ou acte susceptible de compromettre la possibilité de finaliser cet accord".

La visite de Blinken en Israël reflète une routine familière du principal diplomate américain, qui se rend pour des discussions en personne afin de faire pression au plus haut niveau pour un accord. Les représentants américains ont constamment suggéré que l'implication constante des États-Unis, à la fois en personne et de manière persistante, a joué un rôle important dans l'influence du gouvernement israélien sur Gaza.

Blinken doit rencontrer des officiels gouvernementaux israéliens importants pendant son séjour.

La visite de Blinken est précédée par une série d'autres visites de haut niveau de officiels américains dans la région, notamment le directeur de la CIA Bill Burns et le responsable principal du Conseil de sécurité nationale Brett McGurk. Cette vague de visites intervient alors que les États-Unis et leurs alliés cherchent à dissuader une éventuelle riposte de l'Iran ou de ses proxies pour l'élimination d'un haut responsable de Hamas à Téhéran il y a quelques semaines. Il y a des craintes considérables qu'une telle riposte puisse déclencher un conflit à grande échelle.

Le plan présenté par les États-Unis dans le but de combler l'écart entre Hamas et Israël est profondément ancré dans la politique, car il vise à résoudre les différends et à établir la paix. La visite du secrétaire d'État en Israël pour discuter de ce plan met encore plus en évidence l'aspect politique de la situation.

