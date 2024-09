Le secrétaire d'État Blinken encourage la présidente du Comité des affaires étrangères de la Chambre à annuler la citation et justifie le retrait de l'Afghanistan en 2021.

"J'ai clairement exprimé que j'étais disposé à témoigner et proposé plusieurs options pratiques pour les dates que le Comité impose, qui entrent en conflit avec la mise en œuvre des objectifs clés de la politique étrangère du Président," a écrit Blinken dans une lettre de cinq pages dimanche. Il a également mentionné avoir discuté de cette question avec McCaul en août et au début septembre et avoir cherché à trouver un compromis avec le panel.

Blinken a demandé à McCaul de retirer la citation à comparaître, de réexaminer la procédure de mépris et d'engager un dialogue constructif avec le département pour trouver un compromis satisfaisant.

McCaul mène une enquête sur la gestion de l'administration Biden de l'évacuation mortelle de 2021 et a décidé de rendre public son rapport final avant l'élection présidentielle tout en exhortant Blinken à comparaître à nouveau devant le comité sur le même sujet.

La mission de McCaul pour rendre l'administration Biden responsable du retrait chaotique a pris de l'ampleur alors que la campagne de Trump de 2020 cherchait à faire des décisions d'évacuation un enjeu important dans les dernières étapes avant l'élection de novembre.

McCaul cherche également à placer la vice-présidente Kamala Harris au cœur du chaos en faisant référence à la "gestion Biden-Harris" dans son rapport sur le retrait, alors que le rapport intérimaire ne mentionnait que l'administration Biden.

Lors de sa conversation téléphonique du 3 septembre avec McCaul, Blinken lui a informé qu'il ne serait pas disponible aux dates annoncées pour l'audition en raison de ses engagements précédents. Blinken a ajouté que divers événements prévus cette semaine à l'Assemblée générale des Nations unies avaient été planifiés des mois à l'avance.

"Le 24 septembre - la date à laquelle vous avez demandé ma présence - je participerai à un débat du Conseil de sécurité de l'ONU sur la guerre en Ukraine, en confrontant les ministres des Affaires étrangères russe et chinois. Je présiderai également une réunion de haut niveau avec la coalition dirigée par les États-Unis pour lutter contre les drogues synthétiques, en particulier la production et le trafic de fentanyl. Aux côtés du président Biden, je m'adresserai à l'Assemblée générale et participerai à une réunion bilatérale avec le secrétaire général de l'ONU Guterres. Je participerai à plusieurs autres engagements bilatéraux et multilatéraux," a expliqué Blinken en détail.

Blinken a souligné que le département avait consacré de nombreuses heures à répondre aux demandes du Comité dans le cadre de son enquête sur le retrait de l'administration Biden d'Afghanistan, notamment en fournissant des documents, des briefings et des entretiens.

Malgré l'implication continue de Blinken dans les affaires politiques critiques, McCaul persiste dans sa demande de sa comparution devant le comité pour discuter de la gestion de l'administration Biden du retrait d'Afghanistan. La politique autour de cette question continue de s'intensifier, McCaul utilisant sa position pour rendre l'administration Biden responsable du retrait chaotique.

