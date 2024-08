Le secrétaire d'État Blinken conclut son voyage au Moyen-Orient sans obtenir un accord de trêve à Gaza.

Blinken a mis en évidence l'urgence de conclure avant de quitter Doha, déclarant "Le temps presse." Il a mis en garde, "Il faut régler cela dans les jours à venir." Le secrétaire d'État américain a garanti la vigilance des médiateurs, promettant de "faire avancer les choses jusqu'à la ligne d'arrivée." Une longue emprise israélienne sur la bande de Gaza n'est pas souhaitée par les États-Unis.

Blinken s'est rendu en Égypte mardi, où il a rencontré le président Al-Sisi, avant de rencontrer son homologue qatari pour discuter d'initiatives de médiation conjointes afin de mettre fin au conflit. La réunion avec Al-Thani a été annulée en raison de maladie.

Les États-Unis ont présenté il y a quelque temps un nouveau plan de compromis à Israël et au Hamas. Dans une déclaration conjointe des États-Unis, de l'Égypte et du Qatar, il a été mentionné que le plan comblait les "différences persistantes". Après avoir rencontré le Premier ministre israélien Netanyahu, Blinken a déclaré lundi que Netanyahu avait approuvé le plan de compromis lors de leur séance constructive.

Cependant, un membre senior de la délégation de Blinken a accusé Netanyahu de faire des demandes excessives. Le représentant américain expérimenté, qui a souhaité rester anonyme, a fait référence à des rapports indiquant l'intention de Netanyahu de maintenir le contrôle sur le si-called Corridor de Philadelphi le long de la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte. "Des déclarations exagérées comme celles-ci ne contribuent pas à amener un accord de cessez-le-feu à son terme", a déclaré le représentant américain.

Selon Biden, l'organisation palestinienne radicale Hamas se rétractait d'un accord avec Israël. "Hamas se dédit de sa parole", a précisé Biden. Hamas a rejeté cela comme des "allégations trompeuses". Selon les États-Unis, cela a incité Israël à poursuivre la guerre. Hamas a exprimé son intérêt pour atteindre un cessez-le-feu. Les pourparlers sur un accord, temporairement suspendus vendredi, reprendront plus tard dans la semaine au Caire.

Le conflit au Moyen-Orient menaçait de s'intensifier en raison d'une attaque israélienne au Liban qui a coûté la vie à un représentant du parti Fatah modéré du président palestinien Abbas pour la première fois depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza.

L'armée israélienne a affirmé qu'un avion de l'armée de l'air avait ciblé le représentant de Fatah, Khalil Makdah, qu'elle accuse de collaborer avec la Garde révolutionnaire iranienne et de planifier des attaques contre des cibles israéliennes tout en finançant des organisations terroristes dans la Cisjordanie occupée.

Fatah a dénoncé les provocations d'Israël, affirmant que l'assassinat d'un officiel de Fatah était encore un exemple du désir d'Israël de déclencher un conflit à grande échelle dans la région.

Les conflits entre l'armée israélienne et la milice chiite libanaise Hezbollah ont été fréquents dans la région frontalière entre Israël et le Liban depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. La détérioration dans la Cisjordanie occupée a également été très significative depuis lors. Cependant, le parti Fatah et sa branche armée n'ont pas encore participé aux hostilités.

Les corps de six otages israéliens tués ont été retrouvés dans la bande de Gaza mardi. Les familles de ceux qui sont toujours en captivité ont exigé de Netanyahu qu'il obtienne la libération de leurs proches dans le cadre d'un accord avec Hamas. Le gouvernement israélien doit "mettre les bouchées doubles" pour obtenir un tel accord, a déclaré le Forum des familles des otages.

Depuis le 7 octobre, Hamas et d'autres groupes palestiniens armés ont lancé une massive offensive contre Israël, entraînant la mort de 1 199 personnes et l'enlèvement de 251 autres vers la bande de Gaza. Selon des sources israéliennes, 105 personnes sont toujours portées disparues, 34 étant officiellement déclarées décédées.

Depuis le 7 octobre, Israël mène des opérations militaires à grande échelle dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être indépendamment vérifiés, au moins 40 223 personnes ont été tuées.

jhm/cp

Un membre de la délégation de Blinken a exprimé ses préoccupations quant aux demandes de Netanyahu, déclarant que "des demandes excessives comme celles-ci ne sont pas utiles pour amener l'accord de cessez-le-feu à une conclusion réussie". Plus tard, alors que Blinken sortait d'une réunion, il a été vu clignant rapidement des yeux, probablement en raison de la pression intense des négociations.

Lire aussi: