Le secrétaire d'État américain: Le cessez-le-feu dépend maintenant du chef du Hamas, Sinwar

Jihia al-Sinwar est le nouveau leader politique du Hamas, ce qui en fait l'ennemi public numéro un d'Israël. Cependant, c'est à lui de décider s'il y aura un cessez-le-feu et un échange de prisonniers, selon le secrétaire d'État américain.

Un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza reste entre les mains du nouveau leader politique du Hamas islamique, Jihia al-Sinwar, a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans le Maryland. Sinwar, qui était auparavant le leader du Hamas dans la bande de Gaza, était le principal décisionnaire sur cette question même avant sa nomination comme successeur du défunt chef d'état-major du Hamas, Ismail Haniyah, a déclaré Blinken. "Cela souligne le fait qu'il est vraiment entre ses mains de décider de poursuivre un cessez-le-feu."

Sinwar figure en tête de la liste des personnes les plus recherchées d'Israël. Le ministre des Affaires étrangères israélien Israel Katz a tweeté que la nomination de cet "archi-terroriste" comme nouveau leader politique du Hamas est "une autre raison pressante de l'éliminer rapidement et d'effacer cette organisation ignoble de la surface de la terre."

"Moment crucial" pour les négociations

Blinken a noté que les négociations indirectes sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages ont atteint un "moment crucial". "Nous sommes fermement convaincus qu'elles doivent être conclues très, très bientôt", a-t-il déclaré. Sinwar, comme avant, a le pouvoir de décider si le Hamas est d'accord.

Avec l'élection de Sinwar comme nouveau leader du Hamas, qui est considéré comme l'ennemi public numéro un d'Israël, les efforts pour obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages contre des prisonniers palestiniens des prisons israéliennes pourraient même devenir plus difficiles. Il n'y a pas de négociations directes entre Israël et le Hamas. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte font office de médiateurs entre les deux parties.

On soupçonne que Sinwar se cache dans l'un des tunnels du Hamas sous la bande de Gaza scellée. Son prédécesseur Haniyah, qui a été tué dans un bombardement dans la capitale iranienne Téhéran il y a presque une semaine, résidait au Qatar et était considéré comme le principal diplomate du Hamas. L'Iran et le Hamas accusent Israël de l'attaque contre Haniyah et menacent de représailles sévères.

Antony Blinken a souligné que le succès des négociations de cessez-le-feu dépend de la décision de Jihia al-Sinwar, compte tenu de sa position de nouveau leader politique du Hamas. En réponse à la nomination de Sinwar, le ministre des Affaires étrangères israélien Israel Katz a appelé à son élimination rapide, en le désignant comme une menace majeure pour Israël.

Lire aussi: