- Le secrétaire de l'Intérieur salue les fouilles de la dernière génération.

Le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck (CDU), a accueilli avec satisfaction les perquisitions chez des membres du groupe climatique « Dernière Génération ». « Les blocages à l'aéroport de Francfort il y a deux semaines n'étaient rien d'autre que des crimes graves », a-t-il déclaré à Wiesbaden. « Il est juste que l'État de droit réagisse rapidement et de manière cohérente à cela. »

Il n'y a pas de place pour les compromis. « Les membres de 'Dernière Génération' qui mènent de telles actions sont de véritables criminels », a confirmé Poseck. « Nous ne devons pas laisser de tels méthodes devenir acceptables. »

Après les perturbations à l'aéroport de Francfort il y a deux semaines, les appartements de membres du groupe climatique ont été perquisitionnés et des échantillons d'ADN prélevés à l'initiative du parquet de Francfort. En raison de soupçons de chantage, de dommages aux biens et de violation de domicile, les appartements de huit suspects en Bade-Wurtemberg, à Berlin, en Saxe et en Saxe-Anhalt ont été concernés, a indiqué le parquet de Francfort. Ces huit personnes, âgées de 20 à 44 ans, sont soupçonnées d'avoir pénétré sur la zone de stationnement à 4h45 le 25 juillet.

Le ministre considère que l'action était préjudiciable à la protection du climat

Des milliers de personnes ont été efficacement prises en otages, ainsi que des dommages économiques considérables et des risques importants pour la circulation aérienne, a expliqué Poseck. « Le motif de la protection du climat ne devrait pas jouer un rôle dans l'évaluation des actions. » 'Dernière Génération' fait du tort à la protection du climat avec de telles actions, car elle

