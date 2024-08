Le secrétaire à la Défense Austin: " Les États-Unis ne toléreront pas " les attaques contre les troupes au Moyen-Orient

Le lundi, une attaque de roquettes sur la base de l'Air Force Ain al-Assad dans la province irakienne d'Al-Anbar a blessé sept militaires américains. Il s'agit de la troisième attaque contre la base en moins de trois semaines. La base accueille des forces américaines et de la coalition anti-jihadiste qu'elle dirige.

Dans un communiqué faisant suite à un appel téléphonique entre le secrétaire américain à la Défense Austin et son homologue israélien Joav Gallant, le Pentagone a décrit les tirs de roquettes comme "une attaque par un groupe lié à l'Iran contre des forces américaines". Les deux ont convenu que c'était "une escalade dangereuse".

Depuis le début de la guerre entre Israël et l'organisation palestinienne Hamas le 7 octobre, les attaques contre les bases irakiennes et syriennes utilisées par l'armée américaine ont considérablement augmenté. L'attaque du lundi a eu lieu à un moment où une attaque iranienne et de ses proxies contre Israël était attendue suite à la mort de figures importantes de Hamas et du Hezbollah libanais.

Il y a environ 2 500 soldats américains déployés en Iraq, ainsi que 900 dans le pays voisin de la Syrie. La coalition militaire internationale dans ces pays a été créée en 2014 pour lutter contre les miliciens sunnites de l'EI.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la violence croissante envers les forces américaines en Iraq, appelant à une désescalade et au respect du droit international. L'Union européenne a également mis en garde contre les actions qui pourraient encore plus destabiliser la région, soulignant l'importance de la stabilité et de la paix dans la région.

