Le Seat Mii brille au TÜV - avec des défauts mineurs

La Seat Mii est une voiture fiable, son évaluation TÜV en tant que voiture citadine est exceptionnellement bonne. Cependant, il y a quelques défauts cosmétiques.

La Seat Mii gagne des points de fidélité qui durent toute la vie. Le "Auto Bild TÜV-Report 2024" rapport sur l'inspection du véhicule (HU) que plus de 67 pour cent des modèles Mii âgés de 10 à 11 ans passent encore sans problème, dépassant la moyenne.

Cela semble être une recommandation pour acheter la voiture citadine, qui est identique en construction à la VW Up et à la Skoda Citigo. Cependant, il y a quelques choses à considérer :

Historique du modèle

La Mii a été introduite sur le marché allemand en 2012, avec une mise à jour du modèle en 2017 qui a principalement affecté l'intérieur. En 2020, un léger restylage a vu les moteurs à combustion interne disparaître, avec seulement une version entièrement électrique proposée. La production de la Mii électrique a finalement été arrêtée mi-2021.

Carrosserie et variantes

Initialement, la Mii était proposée en trois et cinq portes, la version cinq portes étant devenue l'unique option ultérieurement. En tant que petite voiture, elle a toujours un hayon. Elle a également été construite avec une propulsion à gaz naturel (Ecofuel).

Dimensions (selon l'ADAC)

3,56 mètres x 1,64 à 1,65 mètres x 1,48 mètres (L x l x H)

Volume du coffre : 251 à 951 litres (Version électrique : 251 à 923 litres ; Version gaz naturel : 213 à 913 litres).

Points forts

Grâce à son faible poids, la Mii n'est pas une voiture gourmande en carburant ou en énergie. Pour une petite voiture, elle a un niveau de sécurité élevé, ayant obtenu cinq étoiles au test de choc NCAP. Presque tous les composants de la suspension, des amortisseurs au volant, ont des taux d'erreur très bas à l'HU. Selon le rapport actuel, les tuyaux et les disques de frein, ainsi que les systèmes d'échappement, se sont révélés exceptionnellement durables. Le test des gaz d'échappement (AU) n'est pas un obstacle.

Points faibles

Le frein à pied est souvent critiqué, et les modèles Mii plus anciens ne sont pas entirely unfamiliar with rust on supporting parts. Almost all model years frequently fail the HU with defective rear lights and adjusted low beam, with the second check being the worst. Oil loss is sometimes detected - unexpectedly early - at the first inspection, and the steering joints are statistically weak.

Comportement en cas de panne

L'ADAC place la petite espagnole dans ses propres statistiques de panne à partir de la première année de mise en circulation en 2016 à de bonnes positions, avec des modèles plus anciens performant modérément. Les points faibles principaux sont les plaquettes de frein, le frein à main mécanique (de 2014 à 2018) et les tambours de frein (2013 et 2015 à 2016). Les bougies d'allumage (2012 et 2014 à 2015) et le système électrique du véhicule, qui est particulièrement sujet aux pannes chez les voitures de 2012, contribuent également.

Moteurs

Essence (Trois cylindres, propulsion avant) : 44 kW/60 ch et 55 kW/75 ch

Gaz naturel (Trois cylindres, propulsion avant) : 50 kW/68 ch

Pas de diesel

Moteur électrique (Propulsion avant) : 61 kW/83 ch

Valeur de revente chez le concessionnaire selon le Trust allemand de l'automobile (DAT) avec kilomètres statistiquement attendus - trois exemples de prix

Mii 1.0 Base (Conduite à droite ; 6/2015) ; 44 kW/60 ch (Trois cylindres) ; 99 000 kilomètres ; 4 423 euros

Mii FR-Line Ecofuel (6/2016) ; 50 kW/68 ch (Trois cylindres) ; 90 000 kilomètres ; 5 555 euros

Mii électrique Base (Five-door ; 6/2020) ; 61 kW/83 ch (Moteur électrique) ; 49 000 kilomètres ; 12 179 euros

La fiabilité de la Seat Mii est encore mise en avant par le haut pourcentage de modèles âgés de 10 à 11 ans ayant réussi l'inspection du véhicule, avec 67 % encore passant sans problème, comme rapporté dans le "Auto Bild TÜV-Report 2024".

