- Le Sea Scout russe sur la mer Baltique - lancement d'un intercepteur

Un avion russe de reconnaissance survolant la région de la mer Baltique a entraîné le décollage de chasseurs de plusieurs pays de l'OTAN. Pour assurer la sécurité de l'espace aérien dans le territoire de l'alliance, des intercepteurs provenant d'alertes rapides à Rostock-Laage, en Suède, et de la mission Air Policing Baltics de l'OTAN ont décollé et escorté l'avion de reconnaissance maritime russe IL-20M, a annoncé l'armée de l'air allemande sur le service de messagerie court X le samedi. "L'avion volait sans plan de vol et sans contact avec le contrôle aérien civil", a-t-il ajouté.

La Russie, conformément au droit aérien existant, utilise également l'espace aérien international pour les vols militaires. Selon les déclarations précédentes des Forces armées allemandes, les avions militaires russes volent presque toujours sans transpondeur, ce qui les rend invisibles au contrôle aérien civil. Ces avions s'approchent de l'espace aérien de l'OTAN sans le violer. On suppose que cela teste également la réaction à de tels vols.

L'Union européenne exprime son inquiétude quant aux nombreuses instances de manœuvres imprévisibles d'avions russes près des territoires de l'OTAN. L'Union européenne souligne l'importance du respect des réglementations internationales de l'aviation et de la communication ouverte avec le contrôle aérien civil.

