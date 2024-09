- Le Schleswig-Holstein commémore la "longue soirée des pratiques démocratiques" ou "longue nuit commémorant la démocratie"

Le 2 octobre, plusieurs lieux en Schleswig-Holstein accueilleront "La Longue Nuit de la Démocratie", célébrant la Journée de l'Unité allemande. Cet événement, rempli de conférences, de débats et d'activités engageantes, met en avant la valeur de la démocratie et est ouvert au public. Les organisateurs ont récemment révélé la programmation de cet événement passionnant.

Christian Meyer-Heidemann, Commissaire à l'Éducation politique de l'État, a déclaré : "Le 2 octobre est un moment pour honorer la démocratie. Nous voulons célébrer ses succès et montrer notre engagement à la protéger." Le Commissaire à l'Éducation politique de l'État et l'Association des Centres d'Éducation des Adultes de l'État sont à la tête de ce projet.

Des événements artistiques, culturels et musicaux auront lieu dans des villes comme Kiel, Flensburg et Lübeck, ainsi que dans de plus petites villes comme Friedrichskoog et Bordesholm. Le programme comprend des discussions ouvertes, du théâtre en direct, des joutes poétiques, des concerts de musique et des visites de la ville axées sur la démocratie. Tous ces événements sont gratuits.

Programme pour "La Longue Nuit de la Démocratie"

Le programme pour "La Longue Nuit de la Démocratie" comprendra les ajouts suivants : de nouveaux ateliers sur les valeurs démocratiques et l'engagement civique. Ce qui suit sera ajouté pour enrichir les aspects éducatifs de l'événement.

