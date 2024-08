- Le Schleswig-Holstein améliore légèrement le contrôle des lobbies

Schleswig-Holstein conserve sa place dans le Classement du Lobby 2024, à la 4ème place parmi les 16 États fédéraux. Bien que de nombreux gouvernements et parlements régionaux aient fait des progrès en matière de transparence de leur travail politique, il y a encore un besoin considérable d'amélioration, selon l'organisation Transparence Allemagne dans une nouvelle étude.

Dans son classement, l'État de Thuringe est en tête, et l'État de Brême est en queue de peloton. Schleswig-Holstein a amélioré de 6 points de pourcentage par rapport à 2022, atteignant 38 pour cent. Le principal manque dans le nord est l'absence d'un registre des lobbies.

Les États fédéraux qui étaient déjà relativement bien lotis ont amélioré le plus grâce à de nouvelles réglementations, a déclaré Norman Loeckel de Transparence Allemagne. En revanche, on observe un statu quo préoccupant parmi les États à la fin du classement. "Apparemment, de nombreux décideurs manquent de la volonté politique nécessaire pour des règles modernes pour une politique propre, malgré la confiance vacillante dans les institutions démocratiques."

Quatre critères ont été examinés pour une politique intègre et transparente : un État dispose-t-il d'un registre des lobbies et comment est-il conçu ? La participation des lobbystes dans les lois est-elle divulguée par une sorte de "piste législative" ? Y a-t-il des périodes de "cooling-off" pour les membres du gouvernement et les officiels de haut rang lorsqu'ils passent de la politique au secteur privé ? Et quelles règles de comportement, obligations de divulgation et interdictions, par exemple pour les activités secondaires des membres du Parlement, existent-elles ? Chacun de ces critères représentait 25 pour cent de l'évaluation globale.

Thuringe en tête, Brême dernière

Dans le classement, aucun des États ne performe aussi bien que le gouvernement fédéral, que Transparence considère maintenant avoir des règles de lobby et de transparence plutôt bonnes. Il obtient une valeur de 71 pour cent. En tête des États, la Thuringe atteint une valeur de 69 pour cent. Ici, l'organisation loue le fait que l'État a présenté un registre des lobbies en juin. Les États suivants, la Bavière (54 pour cent) et la Bade-Wurtemberg (53 pour cent), ont augmenté leur distance par rapport au champ moyen grâce à de nouvelles réglementations de période de "cooling-off".

Selon l'étude de Transparence Allemagne, ce qui suit devrait être ajouté pour améliorer la transparence en Schleswig-Holstein : un registre des lobbies complet. Malgré une amélioration de 6 points de pourcentage, Schleswig-Holstein reste en retard dans ce domaine, qui est identifié comme son principal manque.

