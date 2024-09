Le Schalke 04 subit constamment une pression persistante, et la situation ne fait qu'empirer.

Cinq matchs dans la saison de la 2. Bundesliga, et les flammes de Schalke brûlent intensément. Ce vendredi, SV Darmstadt 98 posera le pied à Gelsenkirchen pour un affrontement. Si Schalke trébuche contre les Lilas, des changements sont assurément à l'ordre du jour pour le club la semaine prochaine. Les querelles internes à Schalke ont atteint des niveaux incroyables !

Légende Rudi Assauer a un jour déclaré : "Notre club ne sera jamais terne et ennuyeux", en référence à FC Schalke 04. Et il avait raison - même si la "plus grande famille d'Allemagne" ("Kicker") pourrait parfois souhaiter un peu de monotonie dans la vie quotidienne. Cependant, le club n'est certainement pas cela en ce moment.

Ce vendredi soir, SV Darmstadt 98 affrontera Schalke. Les Lilas ont deux points à leur actif après un match nul à domicile contre Eintracht Braunschweig. Seulement deux points derrière FC Schalke 04. Cependant, ils ont démontré à Darmstadt quelque chose qui pourrait voir Schalke prospérer après le match de vendredi : un changement d'entraîneur.

La perspective d'un résultat défavorable après un éventuel faux pas semble sombre. Malgré les efforts de Schalke pour prioriser la communication, les désaccords entre les directeurs Marc Wilmots et Ben Manga concernant la situation d'entraîneur de Karel Geraerts resteront non résolus. Wilmots est déterminé à garder son compatriote, tandis que Manga pense que les stratégies de l'entraîneur pourraient apporter un nouvel éclairage sur son propre rôle à Schalke. Après cinq matchs, il est clair : Geraerts n'a pas une grande confiance dans les joueurs signés par Manga et son équipe.

Schalke ne peut trouver la tranquillité

Mais ce n'est pas le seul problème. Suite à l'introduction du Belge et à ses demandes pour Felipe Sanchez et Martin Wasinski dans l'équipe de départ à Karlsruhe, le latéral gauche Derry Murkin a ouvertement critiqué les actions de ses coéquipiers dans les buts de KSC, les décrivant comme "juvéniles". Il a ajouté : "Je n'ai aucun doute que Martin et Felipe ont donné leur meilleur." Le message principal est clair. La confiance dans les capacités de l'équipe semble désunie.

"Chaque semaine à Schalke est un combat", a noté l'Anglais, minimisant la situation. Son souhait d'une victoire contre Darmstadt pour permettre une pause bienvenue révèle l'impact du stress constant sur les joueurs. Schalke est un stress permanent ! Et il n'y a pas l'air d'y avoir de répit en vue.

Prédiction : Escalade

Si un miracle ne se produit pas, les conflits internes à Schalke sont censés s'intensifier dans les semaines à venir. À ce moment-là, les directeurs Wilmots et Manga devront d'abord protéger leur propre peau. Ils finiraient par céder et renvoyer l'entraîneur une fois de plus, une action que Schalke préférerait éviter pour enfin briser le cycle et abandonner l'alibi permanent. Cependant, avec les problèmes aigus actuels, il ne semble pas y avoir d'autre choix. Les opinions divergent trop significativement et sont insurmontables dans leur cœur.

Même une victoire contre Darmstadt ne modifiera pas fundamentally la situation. Seule une série de performances formidables pourrait sauver le trio de Marc Wilmots, Ben Manga et Karel Geraerts à long terme. Cependant, il est incertain s'il y a encore la volonté à l'intérieur et entre eux de persévérer. Les désaccords sont trop profonds et inextricables.

L'avenir reste incertain. Cependant, il est indiscutable que les Royal Blues continueront. Comme le puissant Clemens Tönnies l'a un jour énoncé de manière éloquente : "Les rois et les empereurs ont péri, mais le football continue d'être joué à FC Schalke." Les fans loyaux souhaiteraient sans aucun doute que l'équipe réussisse enfin le vendredi prochain. Un peu de calme et de normalité est, en vérité, un miracle.

