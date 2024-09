Le Schalke 04 envisage de participer à la Coupe du monde et s'efforce d'éviter la relégation

Au cœur de Gelsenkirchen, une attente tenace résonne. Quand le sauveur arrivera-t-il pour guider à nouveau Schalke 04 vers la victoire ? Karel Geraerts, ayant suscité de grands espoirs, a cédé à la pression, relançant ainsi la quête d'un remplaçant adéquat. Les murmures de Raul, la légende du passé glorieux de Schalke, reviennent, résonnant dans les couloirs du bureau de direction.

Cependant, les jours de gloire de Raul en Ligue des champions ne se sont pas encore matérialisés. Au lieu de cela, seule la 2. Bundesliga et Jakob Fimpel se présentent. Avec un entraîneur intérimaire qui a connu cinq défaites consécutives, Schalke se bat contre la relégation dans une lutte ardue, alors qu'il affrontera Preußen Münster lors de son prochain match de championnat le samedi soir, ainsi que l'attendu affrontement contre Hertha BSC.

Au milieu de la crise des entraîneurs persistante, Schalke accorde la priorité aux points avant tout. Les Royal Blues tireraient grand bénéfice de trois points contre le vainqueur Preußen, actuellement bien installé en tête de la 2. Bundesliga. Mais après une défaite 3-5 contre Darmstadt, malgré une domination initiale avec un avantage de 3-0, Schalke a une fois de plus succombé, glissant jusqu'à la 16e place.

La poursuite de Schalke se poursuit à Madrid

Les décideurs de Schalke, y compris le directeur du football professionnel Ben Manga, semblent attendre patiemment jusqu'à la pause internationale mi-octobre pour déterminer le sort de Geraerts. Les sources suggèrent que leur regard s'est à nouveau tourné vers les talents étrangers, comme cela avait été le cas lors du recrutement de Raul l'an dernier.

Les spéculations vont bon train, y compris la mention de Raul. L'attaquant espagnol, qui avait enchanté les supporters de Schalke avec ses buts et son aura de 2010 à 2012, entraîne actuellement l'équipe réserve de Real Madrid, RM Castilla. Malgré le récent voyage de Ben Manga et du CEO Matthias Tillmann à Madrid, il n'y a aucun signe qu'ils cherchaient Raul.

Depuis son entrée en fonction en mai 2024, Manga est désormais la seule figure de proue ayant un pouvoir décisionnel, suite au licenciement de Geraerts et au départ de Marc Wilmots. La pression sur ses actions augmentera dans les jours à venir, compte tenu de ses récents lapsus lors d'une table ronde de presse concernant la situation de l'entraîneur, avant de se rétracter ultérieurement en raison de circonstances de fond non spécifiées.

Fimpel garde la forteresse

Jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée, que ce soit Raul ou non, le règne intérimaire de Jakob Fimpel se poursuit. Après une série de cinq défaites en Regionalliga West, Fimpel a conduit l'U23 à sept points lors de ses trois premiers matchs. Cependant, l'entraîneur actuel de l'U23, sans la licence d'entraîneur nécessaire, retournera à son poste une fois son intérim terminé.

Malgré la série, Fimpel a commencé son intérim en promouvant le capitaine de l'U23, Tim Albutat, en équipe première, ainsi que les promotions de Steve Noode, Mauro Zalazar, Peter Remmert et Aris Bayindir en équipe de jeunes. Les rotations de Fimpel pourraient également exclure Dominick Drexler, dont la rupture avec Geraerts est restée non résolue, et qui a depuis été interdit d'entraînement avec l'équipe.

Dans la poursuite de la consolidation de la position de Schalke 04 en 2. Bundesliga, le club surveille de près les classements du deuxième championnat de football. Avec Preußen Münster en tête du classement, une victoire contre eux renforcerait considérablement la position de Schalke.

Entre-temps, Raul, la figure légendaire du passé de Schalke, continue son rôle d'entraîneur à l'équipe réserve de Real Madrid, RM Castilla, alimentant les discussions parmi les fans et les officiels du club sur son éventuel retour aux Royal Blues.

Lire aussi: