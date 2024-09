Le Schalke 04 connaît actuellement une flambée.

Le 22 octobre 2023, Karel Geraerts était sous le choc. Lors de son premier match en tant qu'entraîneur de FC Schalke 04, il a assisté à des événements qui l'ont laissé perplexe. Son équipe a subi une défaite 0-3 contre Karlsruhe, marquant le début d'un parcours difficile pour le Belge. Ce revers pourrait potentiellement mettre fin à son mandat au club. Ce vendredi soir-là, l'équipe de deuxième division de Schalke, en difficulté, a subi sa troisième défaite de la saison, une fois de plus contre Karlsruhe, avec un score de 0-2 (0-1). Leur prestation laissait beaucoup à désirer.

Après la tourmente de la saison précédente, on s'attendait à ce que les choses s'améliorent. Schalke était censé retrouver son équilibre, apprendre à marcher à nouveau. Cependant, cette équipe est tout sauf une promenade de santé. En première mi-temps, ils ont à peine réussi à poser une menace. Il y a eu quelques moments qui pouvaient être dangereux, mais leur exécution était insuffisante, au mieux.

Karlsruhe, de son côté, n'a pas particulièrement brillé, mais ils ont réussi à maintenir le contrôle du match. Ils ont eu sept tentatives sur cible avant la pause, leur septième tentative trouvant le fond du filet. Le striker géorgien Budu Zivzivadze a réussi à passer à travers la ligne défensive désorganisée de Schalke. Toute la ligne arrière semblait fragile, y compris Felipe Sanchez et Martin Wasinski, qui ont tous deux fait sensation à Schalke.

Le duel politique de Manga

Signés par le nouveau directeur sportif Ben Manga pendant l'été, les deux jeunes joueurs de 20 ans, Felipe Sanchez et Martin Wasinski, n'ont pas encore été utilisés efficacement par l'entraîneur Geraerts. Au lieu de cela, il a préféré le milieu de terrain Ron Schallenberg, qui a eu du mal dans son rôle défensif. Plus tard, le capitaine de Schalke, Kenan Karaman, a commenté : "L'entraîneur prend les décisions. Je n'ai pas mon mot à dire. Si l'entraîneur pense que l'équipe est mieux servie par Ron en défense centrale, nous ferons de notre mieux pour nous conformer." Il a ensuite ajouté une déclaration hautement controversée : "L'entraîneur doit sentir la situation."

Ces mots ont peut-être plu à Manga. Le directeur sportif n'a montré aucune compréhension des plans stratégiques de Geraerts. En public, il a critiqué l'entraîneur, déclarant : "Il a des alternatives, il peut bricoler." Geraerts a répliqué : "Je donne tout pour Schalke, je ne joue pas à la politique." Une conversation de clarification n'a pas encore eu lieu, car Manga est actuellement en vacances. À la place, le PDG Matthias Tillmann et le directeur sportif Marc Wilmots sont intervenus pour régler la situation. "Nous avons discuté de cette question", a déclaré Geraerts. Les détails de leur discussion restent confidentiels.

Que se passe-t-il ensuite ? Incertain. Geraerts a répondu par des changements de personnel, mais était toujours déçu. Ce n'était pas seulement les jeunes défenseurs qui ont sous-performé. Le reste de l'équipe est resté endormi pendant longtemps contre Karlsruhe, qui occupe actuellement la première place de la 2. Bundesliga. Ce n'est qu'à mi-chemin de la deuxième mi-temps que les joueurs de Schalke ont retrouvé leur allant, montrant plus de courage et créant soudainement des occasions. Schallenberg a envoyé un ballon de la tête juste au-dessus du but (61.), puis l'attaquant Moussa Sylla a manqué une occasion favorable (62.). Karlsruhe a momentanément vacillé, mais a ensuite riposté brutalement. Une fois de plus, Zivzivadze a marqué, mettant le ballon dans le filet à la fin d'une séquence chaotique dans la surface de réparation.



