Le Schalke 04 aspire à Raul, mais il doit encore lutter pour rester à flot.

Le poste de l'entraîneur précédent est vacant à Schalke, et ils aspirent à son retour. Raul, un nom du passé, est vivement évoqué dans les couloirs, les éloignant davantage de la réalité brutale de leur situation actuelle. La réalité, dans ce cas, signifie qu'ils luttent contre la possibilité de relégation, avec un entraîneur intérimaire qui a connu cinq défaites consécutives.

Il y a un désir immense à Gelsenkirchen, attendant impatiemment l'arrivée du sauveur qui remettra Schalke 04 sur la voie du succès. Karel Geraerts, qui avait commencé sous de bons auspices, a échoué à nouveau, et les recherches ont repris. Alors que le dilemme de l'entraîneur refait surface, Schalke a un besoin urgent de points.

En glissant vers la 16e place en zone de relégation le week-end dernier, après une défaite 5-3 contre Darmstadt, qui est enlisé dans une série de crises depuis des mois, le tableau n'est pas joli. Leur match à domicile contre Hertha BSC, ainsi que leur dernier match à l'extérieur contre Preußen Münster, sont cruciaux pour les points. Preußen Münster a célébré sa première victoire de la saison le week-end dernier contre Jahn Regensburg.

Qu'est-ce que les officiels de Madrid recherchaient ?

Les autorités de Schalke, dirigées par le directeur du football professionnel Ben Manga, prennent leur temps jusqu'à la pause internationale de mi-octobre pour décider du successeur de Geraerts. L'accent semble être à nouveau mis sur les talents internationaux, comme cela avait été le cas lors de l'engagement du Belge il y a un an.

Le nom de Raul est également dans le lot. L'attaquant espagnol, qui avait résonné avec les supporters de Schalke grâce à ses buts et son charisme entre 2010 et 2012, dirige actuellement RM Castilla, la deuxième équipe de Real Madrid. Manga et le PDG de Schalke Matthias Tillmann ont visité Madrid la semaine dernière, mais il n'y a pas de clarté sur le fait de savoir s'ils cherchaient l'ancienne star de Real.

Manga, sous contrat avec Schalke jusqu'en 2024, détient beaucoup de pouvoir suite au licenciement de Geraerts et au départ de Wilmots. Ses actions seront sous une surveillance intense dans les semaines à venir. Après un récent tour avec les journalistes, il a fait quelques commentaires concernant la question de l'entraîneur et les a ensuite retirés, les attribuant à leur nature informelle.

Fimpel clarifie sa position

Quelle que soit la personne qui succédera à Geraerts, Fimpel, âgé de 35 ans, sans la licence d'entraîneur appropriée pour un poste à long terme en tant qu'entraîneur principal, retournera à l'équipe U23. Son équipe U23 a connu cinq défaites consécutives en Regionalliga West après un début prometteur avec 7 points.

Malgré cela, Fimpel a inclus le capitaine de l'équipe U23 Tim Albutat dans l'équipe première et a envoyé des joueurs comme Steve Noode, Mauro Zalazar, Peter Remmert et Aris Bayindir à l'équipe de jeunes. Dominick Drexler ne sera pas non plus pris en compte. Drexler s'est disputé avec Geraerts et n'a pas été autorisé à participer à l'entraînement de l'équipe depuis - et il semble que cela continuera même si un nouvel espoir d'entraîneur est trouvé.

