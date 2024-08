Compréhension de la situation actuelle - Le scénario de la centrale nucléaire de Sapporo montre une escalade inquiétante, selon le personnel de surveillance nucléaire.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) exprime son inquiétude quant à la sécurité de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, suite à un incident dans les environs. Une explosion a eu lieu près de la zone de sécurité, que les analystes de l'AIEA sur place ont cru être causée par un drone transportant des explosifs, selon l'organisation.

Le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a de nouveau exprimé ses préoccupations, déclarant : "Nous observons une nouvelle escalade des risques de sécurité nucléaire à la centrale nucléaire de Zaporijjia". Il est "profondément troublé" et appelle toutes les parties à faire preuve de retenue.

Malgré plusieurs appels au calme, les combats ne montrent aucun signe de réduction

Selon les témoins de l'AIEA, la région entourant la centrale était un point chaud de contestation la semaine dernière. Malgré ces appels à la désescalade, les hostilités ne montrent aucun signe de diminution, a-t-on noté. La centrale a signalé des dommages à plusieurs reprises ces derniers jours.

Les centrales nucléaires sont conçues pour résister aux pannes techniques ou humaines et même aux influences extérieures extrêmes, mais elles ne sont pas destinées à résister aux attaques militaires directes, a mentionné Grossi. Il y a également eu un incendie récemment dans une tour de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

La centrale, qui est sous le contrôle russe depuis son invasion il y a presque deux ans et demi, est une cible répétée d'attaques et d'actes de sabotage. Russie et Ukraine s'accusent mutuellement de ces incidents.

Agence nucléaire russe : situation tendue à Kursk

Rosatom, l'agence nucléaire d'État russe, avait précédemment alerté Grossi sur les tensions accrues autour de la centrale nucléaire de Kursk. Le directeur de Rosatom, Alexei Likhachev, a invité Grossi à visiter la région de Kursk et sa centrale nucléaire, ainsi que la ville de Kursk, lors d'un appel téléphonique. Selon les rapports russes, des alertes quotidiennes d'attaque aérienne sont émises à Kursk en raison de la menace d'attaques ukrainiennes. Des débris de roquettes ont récemment été découverts sur le site de la centrale nucléaire.

Rosatom et le ministère de la Défense russe ont affirmé avoir des preuves des plans ukrainiens de provocation contre la centrale nucléaire de Kursk. Le ministère de Moscou a menacé de graves conséquences en cas d'événement similaire. Plus de détails n'étaient pas disponibles.

Rosatom a souligné que le danger ne se limite pas aux deux centrales nucléaires, mais englobe un risque plus large pour les directives de sécurité nucléaire de l'AIEA. Des dommages à la réputation mondiale de l'énergie nucléaire pourraient en résulter, une de nombreuses allégations contre Moscou à la suite de l'occupation de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Compte tenu des avancées ukrainiennes dans la région russe de Kursk, qui ont commencé le 6 août, l'AIEA avait précédemment mis en garde contre les dangers potentiels pour la centrale nucléaire de Kursk. Il reste incertain si l'offensive ukrainienne cible la centrale nucléaire de Kursk. La Russie a renforcé la sécurité de la centrale nucléaire, qui se trouve à environ 60 kilomètres de la frontière ukrainienne. De plus, une partie des travailleurs construisant deux nouveaux réacteurs y ont été temporairement déplacés.

Zelensky : l'offensive de Kursk se déroule comme prévu

Zelensky a discuté des avancées supplémentaires dans la région de Kursk après avoir discuté avec le commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrskyi. "L'opération se déroule comme prévu. Le courage des Ukrainiens se traduit par des réalisations significatives. Nous renforçons maintenant nos positions", a déclaré Zelensky.

L'armée de l'air ukrainienne a revendiqué la destruction d'un pont crucial. Le pont sur la rivière Seym dans le district de Glushkovsky est maintenant en ruine, perturbant une importante ligne d'approvisionnement pour les troupes russes. "Les pilotes ukrainiens frappent les positions ennemis, les concentrations d'équipement et les centres de logistique et les routes d'approvisionnement de l'ennemi", a déclaré le commandant de l'armée de l'air Mykola Oleschuk.

Selon les blogueurs militaires russes sur le canal Telegram "Rybar", le pont a d'abord été cible avec un lanceur de roquettes de type américain, le Himars, puis détruit avec une bombe à glissière. Le ministère des Affaires étrangères de Moscou a condamné l'utilisation d'armes de l'OTAN sur le territoire russe.

Zelensky a également révélé que l'Ukraine capture plus de prisonniers de guerre russes dans la région de Kursk pour renforcer son pouvoir de négociation lors du prochain échange de prisonniers avec la Russie. L'objectif est de rapatrier des soldats et des civils captifs.

Selon les derniers rapports de Kyiv, l'Ukraine contrôle plus de 80 établissements et 1 500 kilomètres carrés de territoire dans la région de Kursk. La crédibilité des chiffres fournis par les parties en guerre est invérifiable. Les experts estiment que les chiffres fournis par Kyiv sont de moitié inférieurs. Environ 10 000 soldats ukrainiens sont déployés dans la région de Kursk.

Zelensky a de nouveau appelé l'Occident à fournir des armes à longue portée. Il a argumenté que la préoccupation stratégique la plus importante de cette guerre est la capacité des forces ukrainiennes à utiliser de telles armes contre la Russie. Actuellement, les alliés occidentaux semblent manquer de l'autorisation nécessaire, a critiqué Zelensky. Il a cité la Grande-Bretagne comme exemple où la progression a ralenti.

Le courage et la résilience des soldats ukrainiens compensent actuellement la réticence des partenaires occidentaux, a déclaré le président. "Et nous pourrions rendre l'envahisseur incapable de progresser ou de causer des dommages si nos capacités de portée étaient suffisantes." Zelensky plaide depuis longtemps pour que son armée soit autorisée à utiliser des roquettes et des missiles de croisière contre des cibles en Russie. Actuellement, il y a des restrictions à cela.

Zelensky a également discuté de la situation dans la région contestée de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Le côté russe continue de lancer de nombreuses attaques. Moscou a également signalé de nouvelles attaques dans la région. Les unités russes ont renforcé leurs positions dans le Donbass, a annoncé le ministère de la Défense de Moscou.

Les troupes de l'est de l'Ukraine font preuve d'un engagement considérable pour repousser les attaques et infliger des dommages importants à l'ennemi, selon Zelensky. "Les choses sont toujours gérées avec précision", a-t-il ajouté. Parallèlement, l'Ukraine s'emploie à obtenir de nouveaux engagements d'approvisionnement en armes de la part de ses alliés occidentaux.

Zelensky cherche à accentuer la pression sur Moscou pour encourager un cessez-le-feu par le biais de pourparlers avec l'adversaire. Malheureusement, un tel dialogue semble encore plus éloigné du point de vue de la Russie en raison de la vive résistance de l'Ukraine.

Le conflit en cours dans la région de Kursk représente une menace significative pour la centrale nucléaire de Kursk, selon l'agence nucléaire d'État russe Rosatom. La tension autour de la centrale a entraîné des alertes aériennes quotidiennes en raison de la perception d'une menace d'attaques ukrainiennes, ce qui aggrave encore les risques de sécurité nucléaire.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, sous le contrôle de la Russie depuis l'invasion, continue de faire l'objet d'attaques et d'actes de sabotage, mettant en évidence la vulnérabilité de l'infrastructure énergétique dans les zones de conflit.

