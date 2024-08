- Le scarabée japonais trouve un contrôle plus strict des ravageurs

Ellen John inspecte la trappe à scarabées accrochée discrètement à la clôture d'un parking. L'employée du Service de protection des plantes de la Région de Fribourg trouve un insecte dans le récipient en plastique marqué "Popija 13", mais pas de scarabée japonais.

Depuis qu'on a capturé fin juillet quatre spécimens mâles de cette espèce de scarabée dangereux à Fribourg, John et d'autres employés ont installé plus de ces pièges jaunes-verts et intensifié les contrôles.

Le scarabée japonais, d'origine asiatique (Popillia japonica), est classé comme nuisible dans l'UE. Cet insecte vorace menace particulièrement la viticulture, la horticulture et l'agriculture. Roses, mûres, raisins : ces animaux ravagent les vergers, les vignobles, les forêts, les espaces verts et les jardins, dévorant plus de 300 espèces de plantes.

Les pièges à scarabées avec de la nourriture et des phéromones sexuelles sont maintenant vérifiés deux fois par semaine. Avant, il y avait un tour de contrôle tous les 14 jours. "Nous sommes un peu nerveux", résume la horticultrice en regardant les résultats.

Il y a maintenant 16 pièges dans le nord de la métropole de la Forêt-Noire, autour d'un terminal de transbordement de camions pour la fameuse route de roulage par les Alpes. On craint que le scarabée ne soit introduit par le trafic de fret en provenance d'Italie.

Fribourg est un potentiel point chaud en raison des découvertes - mais il y a de l'alarme dans tout le pays. Au moins un scarabée japonais a également été capturé dans le district de Ludwigsburg, comme l'a rapporté le Centre de technologie agricole Augustenberg (LTZ) à Karlsruhe.

La propagation du scarabée japonais doit être empêchée, selon les autorités. Il y a maintenant plus de 80 pièges dans des lieux à risque tels que les aires de repos pour camions dans tout le pays. La préoccupation concernant cette espèce invasive est si grande en Allemagne que même le ministère fédéral de l'Agriculture et l'Institut fédéral de recherche sur les plantes cultivées (JKI) ont émis des avertissements.

Confusion avec le scarabée jardinier

Outre l'Italie, le pays voisin de la Suisse est également touché. Le scarabée japonais se propage, entre autres, dans la ville de Bâle, qui est directement à la frontière avec l'Allemagne. Dans certains quartiers, les zones gazonnées ne sont pas arrosées. L'objectif est d'empêcher la ponte là-bas - car les femelles préfèrent les zones d'herbe humides.

"Le scarabée japonais est pour le moment très présent", conclut la spécialiste de la protection des plantes de Fribourg, Ellen John, en regardant son travail quotidien. La lutte contre ce petit pest

