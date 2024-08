- Le scarabée japonais ne devrait pas s'établir en Saxe-Anhalt.

Le département de l'Agriculture et de la Horticulture de l'Agence d'État vise à stopper l'arrivée du scarabée japonais dans la Saxe-Anhalt. Pour identifier toute introduction potentielle rapidement, ils ont installé des pièges appâtés aux aires de repos pour la première fois, comme annoncé, élargissant ainsi leur programme de surveillance.

Ce nuisible, connu scientifiquement sous le nom de Popillia japonica, a été détecté près de la frontière allemande en Suisse. Actuellement, il n'y a pas de вспышки confirmées en Allemagne.

Selon le département, le scarabée japonais se nourrit de plus de 300 types de plantes dans les zones infestées, comme les raisins, les arbres fruitiers et les roses. Ses larves peuvent également causer des ravages dans les prairies et les pelouses.

Les mesures préventives réussies nécessitent également l'aide du public, souligne le département. Si un scarabée suspect est repéré, il doit être signalé au département de la Protection générale des plantes, dans la section Santé végétale.

Le scarabée japonais mesure environ 1 centimètre de longueur, a une tête verte brillante et des ailes brunes. Il ressemble au commun scarabée terrestre allemand, mais peut être distingué par ses cinq touffes de poils blanches de chaque côté et deux de plus à l'extrémité de son abdomen.

