Le scarabée japonais est là, menaçant les plantes indigènes.

Les scarabées japonais mesurent environ un centimètre de long, ont des corps gris-brun et des poils beige sur les côtés. Pour la première fois, des animaux vivants de cette espèce ont été repérés en Allemagne. Cependant, leur apparition n'est pas la bienvenue.

Après avoir déjà colonisé des pays voisins comme l'Italie ou la Suisse, le scarabée japonais a maintenant également été repéré en Allemagne.

Les agriculteurs sont particulièrement préoccupés par sa propagation. "C'est dangereux pour les plantes cultivées et attaque diverses plantes", explique Dr. Laura Breitkreuz, experte en biodiversité et en recherche sur les insectes à l'Association allemande pour la protection de la nature. "Surtout cette diversité dans les choix alimentaires le rend dangereux."

En effet, le scarabée japonais n'est pas difficile : plus de 300 espèces de plantes différentes dans ce pays sont sur sa liste : arbres fruitiers, vignes - même les roses.

Une menace pour les récoltes et la nature

Les premières découvertes en Allemagne sont particulièrement préoccupantes car ces insectes introduits sont difficilement contrôlables ici. La nature locale ne peut pas les combattre seule. "En Europe, à la différence du Japon, il n'y a pas de prédateurs connus, ce qui explique pourquoi il se propage très rapidement ici", révèle Breitkreuz. Les scarabées japonais pourraient ainsi ravager les plantations et les terres cultivées sans être contrôlés, causant des dommages importants aux récoltes.

Il est maintenant important d'être vigilant et de surveiller les découvertes supplémentaires, explique l'expert. "Si nous prêtons maintenant une attention particulière à la détection précoce, nous pouvons prévenir ou au moins ralentir considérablement une propagation en Allemagne."

Que faire en cas de signalement

Actuellement, les découvertes de scarabées japonais en Allemagne sont limitées à des régions isolées dans le sud du pays. Cependant, il n'est pas impossible qu'ils apparaissent également ailleurs. Les habitants sont donc invités à aider à surveiller et à signaler tout scarabée suspect. "Il est important de signaler une découverte directement à l'autorité de protection des plantes locale de l'État fédéral", conseille Breitkreuz.

Il existe également des plates-formes en ligne où la communauté peut aider à identifier les insectes correctement. Si l'une de ces créatures gloutonnes apparaît dans son propre jardin, de sorte qu'elle puisse être capturée, l'expert conseille ce qui suit : "Si c'est vraiment un scarabée japonais, il doit être conservé dans un verre et éventuellement mis à disposition de l'autorité de protection des plantes."

Pas besoin de paniquer pour l'instant

Le scarabée japonais représente une menace potentielle pour les agriculteurs et leurs récoltes. Il est également incertain quelles plantes il pourrait infester ici dans la nature. Cependant, il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant. Jusqu'à présent, il n'y a eu que deux découvertes confirmées dans le sud, près de Fribourg et dans le district de Ludwigsburg près de Stuttgart.

Entre-temps, il existe des conseils généraux sur la façon dont chacun peut se préparer aux insectes invasifs. Par exemple, dans son propre jardin : "Il est important ici d'examiner régulièrement ses plantes de près pour détecter toute infestation possible le plus tôt possible et la signaler."

Comme les découvertes confirmées en Allemagne sont encore très rares, il est important d'éviter la confusion. Cela est également souligné par l'expert Breitkreuz. "Ce serait dommage si des scarabées natifs similaires comme le scarabée du jardin ou le petit scarabée de juin étaient maintenant collectés et tués, et ainsi leur population serait décimée." Il est donc important de s'informer exactement sur l'apparence du scarabée japonais à l'avance.

En réponse à l'arrivée des scarabées japonais en Allemagne, les autorités agricoles appellent à la vigilance et au signalement des sightings aux autorités de protection des plantes locales. Sans prédateurs connus en Europe, le scarabée japonais pourrait potentiellement se propager sans être contrôlé, nécessitant des conseils d'experts comme Dr. Laura Breitkreuz sur les stratégies de détection précoce.

