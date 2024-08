- Le SC Magdebourg passe doucement la phase de groupes de la Coupe du Monde des Clubs

Le SC Magdebourg, champions de handball allemand, ont une chance de remporter leur premier Championnat du monde des clubs de l'IHF du 27 septembre au 3 octobre dans la capitale émergente d'Égypte. Avec un tirage au sort favorable pour le tour préliminaire, Magdebourg affrontera les California Eagles (États-Unis) le 28 septembre et le Khaleej Club d'Arabie saoudite le lendemain. Il est à noter que Magdebourg a déjà battu le Khaleej Club lors des tours préliminaires en 2022 et 2023, selon leur site officiel.

La 17e édition de cette compétition mondiale a été nommée Championnat du monde des clubs. Tous les matchs auront lieu à la Nouvelle Capitale Administrative, qui peut accueillir jusqu'à 7 500 spectateurs, dans la capitale égyptienne. Outre Magdebourg, des équipes telles que le FC Barcelone, Veszprém et les hôtes Al-Ahly participeront également. Les premiers tours auront lieu du 27 au 29 septembre, avec des équipes de haut niveau du Pot 1, dont Magdebourg, qui s'affrontent les 28 et 29 septembre. Les demi-finales sont prévues pour le 1er octobre. Ensuite, la finale et le match pour la troisième place auront lieu le 3 octobre.

During the initial rounds of the Club World Championship, SC Magdeburg, competing for their first title, will face off against California Eagles in the first round on September 28. Despite their previous victories against Khaleej Club in the preliminary rounds in 2022 and 2023, Magdeburg's first round opponent on September 29 will be Khaleej Club once again.

