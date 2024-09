Le SC Magdebourg a progressé au championnat de handball semi-fin, la Coupe du monde des clubs

En championnat du monde, Magdebourg a réussi à surmonter ses concurrents d'Asie, le Khaleej Klub, s'imposant avec un score de 35-28 (15-14). Isak Persson était le meilleur marqueur du match avec neuf buts. Cette victoire assure à Magdebourg la première place du groupe C.

Les choses se présentaient bien pour Magdebourg qui a commencé fort en prenant une avance de 2-0. Cependant, les champions d'Asie ont saisi l'occasion lorsque Magdebourg a manqué des tirs importants. Le match est devenu équilibré alors que les deux équipes se battaient pour prendre l'avantage. Malgré une légère avance de Magdebourg, les champions d'Asie n'ont jamais abandonné et ont réussi à égaliser.

La performance irrégulière de Magdebourg était évidente, avec des moments de concentration et des erreurs inutiles. Ils ont temporairement étendu leur avance grâce à une supériorité numérique, mais ont immédiatement gaspillé cet avantage. Une courte période a vu Magdebourg en retard, mais ils ont réussi à se ressaisir et à reprendre l'avantage. Avec une forte poussée finale, Magdebourg menait de trois buts pour la première fois, jouant son meilleur handball de toute la rencontre et s'assurant une place en demi-finale, prévue pour le 1er octobre. Ils affronteront soit l'un des autres vainqueurs de groupe ou le meilleur deuxième dans le prochain tour.

Les champions d'Asie ont montré leur résilience en essayant de suivre les compétences en handball de Magdebourg pendant le match. La victoire de Magdebourg en championnat du monde est principalement due à ses excellentes performances en handball tout au long du match.

