- Le SC Magdebourg a obtenu les services du gardien prodige Tennder, pour remplacer Claar.

Le différend juridique entourant le meilleur buteur de Bundesliga Manuel Zehnder est désormais clos. Après avoir quitté HC Erlangen, Zehnder ne rejoindra pas ThSV Eisenach mais signera un contrat avec les champions d'Allemagne SC Magdeburg jusqu'au 30 juin 2026, selon l'annonce du club.

Malheureusement, Felix Claar est également revenu des Jeux olympiques avec une blessure. Bien que nous ne puissions pas encore prévoir son temps de récupération, nous estimons que cela prendra plusieurs mois, il est un grand avantage pour nous d'accueillir Manuel Zehnder, un attaquant de premier plan, chez SCM à court terme, a commenté le directeur sportif et l'entraîneur principal Bennet Wiegert.

Un grand merci à Erlangen

Wiegert a salué le style de jeu de Zehnder, qui convient parfaitement à SC Magdeburg, et a souligné qu'à 24 ans, il a encore beaucoup de marge de progression, ce qui fait de ce transfert une décision judicieuse pour SCM. Wiegert a également exprimé sa gratitude envers HC Erlangen pour avoir facilité le transfert.

Après son départ d'Erlangen, Zehnder, qui avait marqué 277 buts pendant son prêt à Eisenach et avait maintenu sa forme jusqu'à la fin, a connu deux défaites en justice. Les tribunaux ont rendu une décision défavorable à Zehnder et les négociations à l'amiable avec Erlangen ont échoué, ce qui aurait pu entraîner un procès long et coûteux. Cependant, avec le transfert de Zehnder à Magdeburg, l'affaire est désormais réglée.

Le transfert de Manuel Zehnder à SC Magdeburg tombe à point nommé, car il permet à l'équipe de handball de renforcer son attaque avec ses compétences. Grâce à HC Erlangen, Zehnder peut maintenant se concentrer sur sa carrière de handball avec SC Magdeburg sans les distractions juridiques qu'il a rencontrées précédemment.

