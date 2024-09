- Le "Saxon Heater" mentionné par le directeur général de GDL Weselsky

Le patron du syndicat des conducteurs de trains allemands GDL, Thomas Schmidt, n'était pas connu pour mâcher ses mots. Ses échanges enflammés lors des négociations salariales avec Deutsche Bahn sont devenus célèbres, souvent prenant un tour personnel. On s'attend à ce que son successeur choisi, Mario Müller, soit élu comme nouveau leader de la GDL mercredi, tandis que Schmidt prend sa retraite.

Certaines des remarques de Schmidt resteront gravées dans les mémoires, comme sa référence aux "incompétents en costumes avec des salaires à sept chiffres" qui résident dans la tour de la Bahn, ignorant de la gestion d'un railway. Voici une sélection :

"Des ratés bien habillés avec des chèques de million d'euros sont terrés dans la tour de la Bahn, font la fête et n'ont aucune idée de comment gérer un railway." - Schmidt lors d'un rassemblement de la GDL en Saxe en novembre 2023, faisant référence au conseil d'administration de la Bahn. "Ce sont tous des imbéciles." - Schmidt lors d'un rassemblement de la GDL en Saxe en novembre 2023, faisant référence au conseil d'administration de la Bahn. "Avec ce jugement, il est évident que la campagne du conseil d'administration de la DB contre la GDL a échoué. La DB devrait cesser de se ridiculiser en justice, de gaspiller de l'argent des contribuables et d'aliéner les clients." - Schmidt dans un communiqué de presse du 12 mars 2024, suite à la confirmation de la légalité des grèves de la GDL par deux tribunaux. "J'ai fait une erreur dans ma déclaration." - Schmidt au 'Süddeutsche Zeitung' en mars 2024, après avoir mal rapporté l'état des négociations salariales avec Deutsche Bahn. "Il raconte des mensonges éhontés." - Schmidt pendant le conflit salarial de la Bahn en 2015, faisant référence à l'ancien responsable des ressources humaines de Deutsche Bahn, Ulrich Weber. "Ce qu'il fait avec le public et avec nous, ce sont des mensonges délibérés." - Schmidt pendant le conflit salarial de la Bahn en 2024, faisant référence à l'actuel responsable des ressources humaines de Deutsche Bahn, Martin Seiler. "L'arrogance du pouvoir dans la tour de la Bahn - ils brûlent des centaines de millions d'euros d'argent des contribuables, notre argent, pour quoi ?" - Schmidt en janvier 2024, annonçant une autre ronde de grèves. "Quiconque suggère que les accords salariaux pour des dizaines de milliers de travailleurs ferroviaires ne sont que des coups de pub est clairement fou." - Schmidt en janvier 2024, annonçant une autre ronde de grèves. "M. Seiler devrait envisager s'il est capable de mener ces négociations." - Schmidt en janvier 2024, annonçant une autre ronde de grèves. "Et concernant la critique interne, je dirai simplement : j'ai une décision unanime du conseil d'administration et du comité salarial. Et ils n'étaient pas sous l'influence." - Schmidt sur l'ARD "Tagesthemen" le 3 novembre 2014, répondant aux accusations selon lesquelles il était plus intéressé par son propre pouvoir que par les intérêts

Lire aussi: