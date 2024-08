Le sauvetage du chantier naval Meyer semble imminent <unk> les autorités fédérales et les gouvernements des États sont impliqués.

Malgré un carnet de commandes bien rempli, Meyer Werft à Papenburg pourrait manquer de fonds dans les deux semaines à venir. L'entreprise négocie depuis des mois avec les autorités fédérales et régionales pour obtenir un plan de sauvetage. Selon les rumeurs, le chancelier fédéral Scholz et le président du Land de Basse-Saxe, Weil, devraient annoncer une solution demain.

Selon les informations du "Neues Osnabruecker Zeitung" et de NDR, le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe prévoient de sauver l'entreprise avec plusieurs centaines de millions d'euros. Demain, le chancelier fédéral Olaf Scholz, le président du Land de Basse-Saxe, Stephan Weil, et le ministre de l'Économie de Basse-Saxe, Olaf Lies, devraient se rendre à l'usine pour une réunion, selon le président du conseil d'entreprise, Andreas Hensen.

En principe, toutes les parties impliquées ont convenu de sauver l'entreprise en difficulté, a déclaré un porte-parole de la direction. "Cependant, il reste encore quelques détails techniques à régler", a-t-il déclaré. Une solution doit être trouvée d'ici au 15 septembre, sinon l'usine manquera de fonds. Une participation éventuelle du gouvernement fédéral et de la Basse-Saxe dans l'usine, qui pourrait également augmenter le capital de l'entreprise de 400 millions d'euros, est à l'étude. De plus, l'usine a besoin de garanties pour obtenir des prêts pour la construction de navires. D'ici à 2027, l'entreprise, célèbre pour ses navires de croisière, aura besoin de presque 2,8 milliards d'euros.

Des sources proches du gouvernement de Berlin suggèrent qu'une décision finale n'a pas encore été prise, mais il y a un fort désir de sauver l'usine. Selon ces sources, le gouvernement fédéral et la Basse-Saxe pourraient chacun offrir des garanties d'environ 900 millions d'euros et prendre temporairement en charge 80 à 90 % de l'usine. Cependant, un tel plan nécessiterait encore l'approbation des bodies comme le Comité du budget du Bundestag et la Commission européenne, ont-ils déclaré.

L'usine emploie actuellement environ 3 300 personnes. Elle traverse actuellement une grave crise, principalement en raison de la forte augmentation des prix de l'énergie et des matières premières ces derniers temps, et l'usine ne reçoit qu'une grande partie du prix d'achat à la livraison. Derrière les coulisses, les négociations sur une prise de contrôle de l'État de l'entreprise se déroulent depuis des semaines.

