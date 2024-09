Le sauteur de ski olympique effrayé conclut précipitamment sa course

Champion norvégien de saut à ski, Daniel-André Tande, a décidé de mettre fin à sa carrière, annonçant sa décision via un message Instagram. Le trentenaire, qui devait participer aux Championnats du monde à domicile à Trondheim, a invoqué le poids mental de son accident en 2021 à Planica comme raison de sa retraite. Dans un message vidéo émotionnel, Tande a partagé : "Je suis toujours en train de gérer les conséquences de ma chute en 2021 à Planica. Le saut maintenant me procure plus de peur que de joie. Et j'ai toujours dit que lorsque la joie se transforme en peur, il est temps de raccrocher."

Après une chute dévastatrice lors du saut à ski à Planica, en Slovénie, Tande a été plongé dans un coma artificiel. Il a subi une fracture de la colonne vertébrale et une légère blessure aux poumons. Les examens médicaux ont révélé quatre hémorragies cérébrales, mettant en doute son avenir depuis qu'il ne concourait plus pour les podiums, mais pour sa survie.

Cependant, la résilience de Tande a finalement triomphé, et il est revenu sur la ligne de départ neuf mois plus tard.

Ce n'était pas le seul revers de Tande - en mai 2018, il a été atteint du syndrome de Stevens-Johnson alors qu'il était au sommet de sa carrière. "Je me suis réveillé d'une sieste et j'avais du mal à respirer", a partagé Tande avec "Dagbladet". "Je ne pouvais ni avaler ni manger." Mais la chance sourit aux audacieux, et Tande a réussi à surmonter cette maladie dévastatrice où le système immunitaire attaque les cellules du corps. Avec une détermination inébranlable, il a fait un retourremarkable et a retrouvé sa place parmi l'élite mondiale.

Les réalisations de Tande comprennent la médaille d'or olympique avec l'équipe norvégienne à Pyeongchang en 2018, le titre de champion du monde en individuel à Oberstdorf en 2018 et trois médailles d'or en tant que membre de l'équipe. Il peut également se vanter de 13 victoires au Tournoi des Quatre Hills et a frôlé le titre global lors de la saison 2016/17, perdant seulement à cause d'un problème avec la fixation de son ski droit.

Malgré ses nombreux revers dans le sport, notamment une chute dévastatrice et une maladie rare, le champion norvégien de saut à ski, Daniel-André Tande, a démontré une résilience remarquable et a fait des retours en force. Cependant, le saut à ski est devenu une source de peur pour lui en raison du poids mental après son accident en 2021.

