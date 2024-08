Le saumon d'Alaska n'est plus le poisson préféré des Allemands.

Plus de 420 000 tonnes de poisson et de fruits de mer ont été vendus en 2023. Bien que ce soit moins que l'année précédente, les consommateurs ont dépensé plus en tout. Les Allemands préfèrent toujours les produits en conserve et surgelés.

Les prix élevés ont tempéré l'enthousiasme des ménages allemands pour le poisson et les fruits de mer. En 2023, ils ont acheté 418 240 tonnes, soit une baisse d'environ 4,2 % par rapport à 2022, selon Petra Weigl, directrice du Centre d'Information sur le Poisson à Hambourg. Cependant, ils ont dépensé près de 5,1 milliards d'euros, soit une augmentation d'environ 3,7 % par rapport à l'année précédente.

"C'est un record seulement battu par les deux années exceptionnelles pendant la pandémie de COVID-19", a expliqué Weigl. En 2019, dernière année avant la pandémie, les Allemands ont acheté près de 401 000 tonnes et ont dépensé environ 4,1 milliards d'euros. Le prix moyen par kilogramme était alors de 9,80 euros, atteignant 12,13 euros en 2023, un nouveau record. Le poisson fumé, en particulier, est devenu plus cher, coûtant 22,56 euros par kilogramme à la fin de l'année.

En 2023, le saumon a remplacé le pollack d'Alaska comme poisson préféré des Allemands. Les suivants étaient le thon, le hareng et les crevettes, comme dans l'année précédente. Les Allemands préfèrent le poisson en conserve et surgelé, suivi des crustacés, des mollusques et du poisson frais.

Le plus de poisson a été traditionnellement consommé dans la partie nord du pays. Les habitants de Schleswig-Holstein ont consommé 6,7 kilogrammes par habitant, dépassant les 6,4 kilogrammes de Brême. Hambourg et la Basse-Saxe suivaient avec 6,1 kilogrammes chacun. Parmi les États du Nord, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale était un cas à part, se classant 12ème en termes de consommation de poisson. Pour la deuxième année consécutive, la Bade-Wurtemberg avait la consommation la plus faible, à 4,7 kilogrammes par habitant.

Malgré la baisse du volume de consommation de poisson et de fruits de mer en Allemagne en 2023, les dépenses totales ont augmenté en raison des prix élevés. Plus précisément, les Allemands ont dépensé 5,1 milliards d'euros pour 418 240 tonnes de poisson et de fruits de mer, ce qui représente une augmentation d'environ 3,7 % des dépenses par rapport à l'année précédente.

