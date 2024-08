- Le samedi 31 août 2024, voici les chiffres de la loterie:

Loto allemand chéri attire les foules depuis des années, avec des fans qui regardent les tirages le mercredi et le samedi soir. Vous pouvez découvrir si votre investissement dans "6aus49" ou dans les catégories supplémentaires "Spiel 77" et "Super 6" a rapporté quelque chose en visitant ce site après le tirage (les heures de tirage sont 18h25 le mercredi et 19h25 le samedi).

Chiffres de Loto en vedette

Les chiffres suivants sont fournis par le portail de résultats de Loto à www.lottozahlenonline.de. Tous les résultats de tirages précédents sont affichés avant le résultat du tirage en cours. Cette information est fournie sans garantie.

Loto : Le fonctionnement du jeu

La veille du tirage du Loto, les joueurs choisissent six numéros parmi 49 options. Historiquement, les numéros 6, 49 et 32 ont été tirés le plus fréquemment. En plus de faire correspondre vos numéros cochés avec ceux des boules de Loto tirées, la Superzahl, le dernier chiffre de votre bulletin de jeu, doit également correspondre pour gagner le gros lot. Les paiements commencent à partir de deux bons numéros de Loto plus la Superzahl et sont répartis sur neuf catégories de prix.

Enjeux et probabilités

Un enjeu d'un euro par case sur le bulletin de jeu est la norme, ainsi qu'une taxe de traitement. Pour ceux qui cherchent plus de chances de gagner, les loteries supplémentaires "Spiel 77" et "Super 6" sont également disponibles. Des frais de 2,50 euros et de 1,25 euros sont exigés pour participer à ces options.

Chasser des jackpots d'un montant de millions peut être gratifiant, mais une bonne dose de chance est essentielle. La probabilité de gagner dans la catégorie de prix la plus élevée (six bons numéros plus la Superzahl) et donc le gros lot est seulement de 1 sur 139,838,160.

Suivre le tirage du Loto

La diffusion en direct à la télévision du tirage du Loto n'est plus disponible. Cependant, vous pouvez regarder le flux en direct sur "lotto.de" à 18h25 le mercredi et 19h25 le samedi.

