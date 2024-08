- Le salon de Leipzig est en bonne voie d'atteindre des chiffres de ventes historiques.

Leipzig Trade Event est sur la bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires record de plus de 100 millions d'euros d'ici 2024. Le Co-PDG Markus Buhl-Wagner a déclaré avec assurance : "Nous franchissons pour la première fois la barre des 100 millions !" Cette performance signifie que l'événement non seulement retrouve son niveau d'avant la pandémie, mais le dépasse légèrement. Le précédent record était de 99,6 millions d'euros en 2019, tandis que les recettes de l'année dernière s'élevaient à 80,1 millions d'euros.

Le Co-PDG Geisenberger attribue cette croissance à des améliorations dans plusieurs secteurs, et non pas seulement à des événements individuels. Le succès de l'événement en première moitié de l'année comprend des événements tels que la Foire du livre de Leipzig et des salons professionnels tels que OTWorld et PaintExpo. La Coupe d'Europe de football de l'UEFA, avec Leipzig accueillant le centre de diffusion international et servant de plaque tournante pour l'arbitrage vidéo, a également donné un coup de pouce significatif. Le secteur des conférences a également connu des développements positifs.

Devenir l'un des 30 premiers mondiaux est l'objectif

Cependant, Leipzig Trade Event reste dépendant de l'aide financière de ses actionnaires - l'État libre de Saxe et la ville de Leipzig. Ils compensent les pertes et soutiennent les investissements. En 2023, le déficit annuel consolidé s'est élevé à 5,9 millions d'euros.

Selon le Co-PDG Geisenberger, l'événement vise à générer régulièrement un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros ou plus à l'avenir. Cet objectif devrait être renforcé par l'acquisition de nouveaux événements. L'équipe de direction voit également des opportunités d'expansion à l'étranger et prévoit de mondialiser davantage l'activité de Leipzig Trade Event. D'ici 2030, ils ambitionnent de devenir l'un des 30 premiers sites de salon international dans le monde. Actuellement, Leipzig occupe environ la 40ème place en termes de chiffre d'affaires, a noté Geisenberger.

L'Allemagne joue un rôle important dans le succès de Leipzig Trade Event, étant partiellement financée par l'État libre de Saxe et la ville de Leipzig. Les plans d'expansion de l'événement visent à placer Leipzig parmi les 30 premiers sites de salon international dans le monde d'ici 2030, consolidant ainsi sa position au sein de l'industrie événementielle florissante de l'Allemagne.

