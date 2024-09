Le salaire moyen a augmenté à 80 610 dollars en 2023.

En 2023, le revenu médian des ménages a atteint un niveau record de 80 610 dollars, selon le dernier communiqué du Bureau du recensement publié mardi. Cette somme représente une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente.

La stabilité financière est un sujet brûlant de la course à la présidentielle de 2023. Donald Trump, l'ex-président, soutient que les individus étaient plus stables financièrement pendant son premier mandat et ont été négativement touchés par l'inflation récente. Kamala Harris, la vice-présidente, a quant à elle mis en avant son engagement à soutenir la classe moyenne et a présenté ses initiatives prévues pour réduire les coûts de la vie pour les Américains.

