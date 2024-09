- Le Saarland reçoit une dotation budgétaire supplémentaire pour les dépenses liées aux inondations

Suite à une catastrophe inondationnelle survenue en mai 2024, touchant les rivières Saar, Nied et Blies, la Sarre a alloué un budget d'environ 93 millions d'euros pour faire face à la crise. Malgré la limite de l'endettement, cet emprunt supplémentaire a été autorisé suite à la déclaration officielle de catastrophe naturelle par le parlement régional, ayant eu un impact significatif sur la santé financière de l'État. Ces crédits exceptionnels ont été classés comme "actifs spéciaux" dans le budget supplémentaire pour les années 2024 et 2025. Le remboursement de l'emprunt est prévu pour commencer au plus tard dix ans après 2027.

Les inondations ont entraîné des dommages considérables dans tout l'État, l'industrie de l'assurance estimant les dommages privés totaux à environ 200 millions d'euros. "En temps de crise, nous sommes unis", a déclaré le ministre des Finances Jakob von Weizsäcker (SPD). Environ 75 millions d'euros ont été alloués pour réparer les dommages à l'infrastructure et aux municipalités de l'État, avec 18 millions d'euros réservés pour "l'aide aux inondations" aux particuliers. Des fonds ont également été mis de côté pour renforcer les mesures de protection contre les inondations.

Critiques concernant l'aide fédérale insuffisante

"Ce budget supplémentaire est essentiel et justifié", a déclaré le député Stefan Thielen (CDU). Il a exprimé des préoccupations quant à l'aide fédérale insuffisante, malgré la promesse du chancelier Olaf Scholz d'une solidarité immédiate après les inondations. "C'est plus qu'équivoque. On se sent délaissé. Nous attendions plus que cela." Une aide fédérale supplémentaire est considérée comme nécessaire : "Il ne peut en rester là."

