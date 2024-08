- Le Saarland investira environ 30 millions d'euros au cours du premier semestre.

Le corps administratif du Land de Sarre prévoit une augmentation des dépenses dans les projets de construction cette année, dépassant les niveaux de dépenses de l'année dernière. Au cours des six premiers mois de l'année, l'État a dépensé 30 millions d'euros dans les projets de construction, selon Reinhold Jost (SPD), le ministre de l'Intérieur, de la Construction et des Sports, à Sarrebruck. Pendant cette même période, les commandes de planification et de production ont atteint un montant de 47 millions d'euros, représentant environ 63 % des commandes totales de l'année précédente.

Les projets de construction importants comprennent la construction d'un nouveau Centre de biophysique à l'Université du Land de Sarre à Sarrebruck, prévu pour être achevé d'ici la fin de 2025. De plus, le bâtiment principal de la Faculté de philosophie de l'Université de Sarre est en cours de rénovation et d'extension.

De nombreux projets de construction sont en cours dans divers départements de l'Université du Land de Sarre à Homburg. Les plans pour la nouvelle construction de l'École de pompiers et de protection civile du Land à Homburg avec une caserne de pompiers intégrée sont actuellement en cours d'élaboration.

"Le ministère de l'Intérieur et de la Construction soutient à la fois les secteurs académique et médical et contribue à maintenir l'avantage concurrentiel à long terme des sites universitaires", a commenté le ministre de la Construction Jost.

