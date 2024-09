- Le Saarland a l'intention de moderniser ses processus d'évaluation scolaire en utilisant l'intelligence artificielle.

À partir du 1er août, les apprenants du Land de Sarre peuvent désormais intégrer des appareils numériques avec une connexion internet, des programmes de traitement de texte, des logiciels de conception graphique ou des applications pilotées par l'IA dans leurs évaluations. Cette décision découle d'une mise à jour récente de la politique du ministre de l'Éducation, Christine Streichert-Clivot (SPD).

Cette politique permet l'intégration d'outils numériques dans les examens, notamment l'incorporation de multimédia et de matériaux dans toutes les matières écrites au moins une fois par an. L'objectif est de relever les défis posés par les modèles d'apprentissage des étudiants et la technologie numérique et l'IA.

Comme l'a déclaré Streichert-Clivot, "Auparavant, les performances aux examens étaient renforcées par l'environnement domestique. Avec des programmes assistés par l'IA comme ChatGPT, nous avons maintenant deux choix : soit interdire leur utilisation et revenir au bon vieux papier et crayon, soit les intégrer judicieusement."

L'IA n'est pas étrangère à de nombreux étudiants. En allemand, par exemple, les étudiants peuvent utiliser l'IA pour élaborer des plans d'essai de base et critiquer le processus du programme, en identifiant les ajouts nécessaires.

La Sarre prend maintenant la tête de l'implémentation des évaluations numériques. Le Land a confiance dans ses capacités techniques et a jeté les bases de ces avancées. En tant qu'État fédéral, la Sarre se targue également d'une position de leader dans la fourniture d'équipement numérique.

Dans un communiqué connexe, Streichert-Clivot a annoncé une réduction du nombre de tests de performance extensifs (GLN) en classes 5 à 10 en matières écrites, d'un examen par an.

