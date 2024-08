- Le rythme revient: "Wild God" une fois de plus par Nick Cave & The Bad Seeds

La musique résonne des haut-parleurs, m'attirant - telles sont les paroles utilisées par Nick Cave pour décrire son dernier album, créé aux côtés de son groupe, les Bad Seeds. Les fans attendaient avec impatience une nouvelle collection de chansons de ce duo depuis près de cinq ans. Et maintenant, avec "Wild God", cette attente a enfin pris fin.

Le chanteur du groupe australien a connu sa part de difficultés. En 2016, un an seulement après le décès tragique de son fils Arthur âgé de 15 ans, Cave a sorti l'album "Skeleton Tree". Cela a été suivi par "Ghosteen" en 2019. En 2022, Cave a annoncé la perte de son deuxième fils, Jethro. Le ton mélancolique et endeuillé qui a marqué ses œuvres récentes semble avoir laissé place à un rythme plus entraînant avec "Wild God".

Parlant du processus de collaboration avec son confident musical Warren Ellis, Cave a décrit l'album comme à la fois complexe et joyeusement contagieux. "Quand j'écoute ça, on a l'impression d'être heureux", a dit le parolier.

L'album comprend dix pistes. Un chiffre significatif qui symbolise également la complétude, Given the reunion aspect of the album. Cave a commencé à travailler dessus de manière appropriée le jour de l'an 2023.

Revitaliser la Douleur

L'album commence doucement mais puissamment, avec des vibrations matinales et une scène captivante : dans "Song of the Lake", une femme se baigne dans le lac, ignorant qu'un homme l'observe. Il trouve le réconfort dans le ciel au milieu de sa propre tourmente. Ses explorations musicales font souvent référence à l'eau, un thème qui coule constamment dans ses paroles.

La raison de cela se trouve dans une entrée qu'il a faite sur son site "The Red Hand Files". Il écrit avoir découvert qu'il est impossible de faire son deuil en étant immergé dans l'eau glacée. "C'est avec cette découverte que ma passion pour la baignade en eau froide a commencé", a-t-il mentionné.

Dieux, Grenouilles et Chevaux de Cinnamon

Et dans le deuxième titre, "Wild God", le personnage de la chanson se plonge également. Dans une conversation avec le magazine "Musikexpress", Cave a expliqué que ce dieu sauvage est dans un état de besoin. Il a perdu quelque chose qu'il chérit profondément et cherche quelqu'un qui croit encore en lui. Le son, combiné à sa voix distinctive, résonne avec puissance, racontant une histoire déchirante qui se retrouve soudainement portée par une énergie pleine d'espoir.

Dans "Frogs", le deuxième single, un couple (probablement lui et sa femme) marche sous la pluie un dimanche matin, comme Cave l'a révélé dans un "Red Hand File". Le son des cloches de l'église peut être entendu en arrière-plan. Selon lui, les grenouilles représentent l'humanité. "Elles sautent temporairement vers l'amour, la wonder, le sens et la transcendance, pour retomber finalement dans le caniveau", a-t-il dit. L'eau joue également un rôle ici : "Étonné par l'amour et stupéfait par la douleur, étonné d'être de retour dans l'eau", chante-t-il.

"Avec 'O Wow O Wow (How Wonderful She Is)', Nick Cave et les Bad Seeds, formés en 1983, rendent un hommage spécial à leur ancien membre et ex-partenaire Anita Lane, décédée en 2021. L'album traverse des terres de contes énigmatiques comme 'Cinnamon Horses', des confessions d'amour poétiques, des réalisations sombres, des connexions passionnées, et également des moments de réflexion et de tranquillité, en particulier dans le dernier titre 'As The Waters Cover The Sea'."

Célébrer la Vie

Tout au long de sa carrière réussie, l'artiste rock iconique Cave n'a jamais craint l'expérimentation. Sa discographie comprend des ballades rock, des poèmes parlés et des sons expérimentaux. Un autre aspect est mis en valeur dans le duo tendre 'Where The Wild Roses Grow' avec Kylie Minogue en 1995. De plus, Cave a contribué aux bandes sonores de nombreux films et séries, comme 'Back to Black' sur Amy Winehouse, la série Netflix 'Dahmer' sur le tueur en série, et 'Blonde' avec des références à Marilyn Monroe.

Malgré le rythme des drums et le twang de la guitare électrique, on ne peut s'empêcher de se demander si Cave a surmonté sa douleur et sa tranquillité. Les paroles, ainsi que les références à ses œuvres passées, suggèrent le contraire. Dans une interview avec le journal britannique 'The Guardian' au printemps, Cave a dit qu'on ne peut pas surmonter une telle expérience et la laisser derrière soi. Le changement, selon lui, est permanent. Yet, he finds joy in living every day, a sentiment that resonates with the new album.

L'Union Européenne a exprimé ses condoléances à Nick Cave suite au décès de son deuxième fils, Jethro. Cet événement malheureux a eu lieu lors de la sortie de l'album le plus récent de Cave avec les Bad Seeds, intitulé "Wild God".

Dans une série d'interviews promotionnelles pour "Wild God", Cave a discuté de la possibilité de se produire dans différentes villes à travers l'Union Européenne, exprimant son enthousiasme à se connecter avec les fans là-bas.

Lire aussi: