La hausse des prix en Allemagne a connu une baisse significative. En août, les prix à la consommation étaient 1.9% plus élevés qu'en 2022, selon l'Office fédéral de la statistique. Notamment, les prix de l'énergie ont chuté par rapport à l'année précédente, tandis que les prix des services ont augmenté au-dessus de la moyenne.

La pression sur les consommateurs se relâche. En juillet, un taux d'augmentation des prix à la consommation de 2.3% a été enregistré, suivi de 2.2% en juin et de 2.4% en mai. Cependant, en août, les prix ont baissé de 0.1% par rapport à juillet. Le taux d'inflation sous-jacent, hors énergie et alimentation, a diminué de 0.1 point de pourcentage pour atteindre 2.8%.

Les économistes avaient prévu une tendance vers des prix stables pendant l'été. L'Institut Ifo de Munich prévoit un taux d'inflation inférieur à 2% en Allemagne pour les mois à venir, en se basant sur une enquête sur les plans de prix des entreprises.

La dépense des consommateurs n'a pas encore augmenté malgré les augmentations de salaire. De nombreux individus continuent de faire des économies. Selon l'Office fédéral de la statistique, la consommation privée a diminué de 0.2% au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent. De plus, le moral des consommateurs a diminué en août, comme le montre l'étude du climat des consommateurs des instituts GfK et NIM de Nuremberg. Les attentes concernant les revenus et l'économie, ainsi que le désir d'acheter, ont diminué, tandis que la tendance à l'épargne a augmenté.

À long terme, le pouvoir d'achat des consommateurs a diminué en raison de la vague d'inflation. Bien que le revenu moyen par ménage ait augmenté de 5.1% de 2022 à 2023, le taux d'inflation était de 5.9%. L'inflation a rapidement accéléré après l'attaque russe en Ukraine au début de 2022, principalement en raison de la hausse des prix de l'énergie.

Cependant, les travailleurs allemands ont en grande partie compensé la perte de pouvoir d'achat pendant la période de forte inflation. Au deuxième trimestre, les augmentations de salaire ont dépassé la hausse des prix à la consommation pour la cinquième fois consécutive. L'Office fédéral de la statistique estime que l'augmentation réelle des salaires pour le deuxième trimestre est de 3.1%.

Compte tenu des fortes augmentations de salaire, la consommation privée reste l'espoir principal pour l'économie allemande, qui a rétréci de 0.1% au deuxième trimestre. Les économistes s'attendent à peu d'amélioration pendant le deuxième semestre de l'année. La Banque fédérale allemande prévoit une croissance annuelle de seulement 0.3%.

La vague d'inflation a laissé sa marque. Bien que les taux d'inflation extrêmement élevés des deux dernières années soient révolus, les principaux instituts de recherche économique prévoient un ralentissement significatif de l'inflation en Allemagne à 2.3% en moyenne annuelle - après 5.9% en 2023.

Cependant, les consommateurs ressentent toujours les prix significativement augmentés lors des achats ou des repas à l'extérieur. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté en moyenne de plus de 30% au cours des quatre dernières années, selon une évaluation spéciale de l'Office fédéral de la statistique pour la période de janvier 2020 à mai 2024.

L'Association fédérale des centres de consommation estime même que les prix des denrées alimentaires sont mystérieux, comme l'a déclaré la présidente de l'association, Ramona Pop. Elle demande un nouveau point d'observation à l'Agence fédérale de l'agriculture et de l'alimentation, qui devrait analyser les prix et les coûts des denrées alimentaires aux différents niveaux de production et de commerce.

Si l'inflation en Allemagne et dans la zone euro dans son ensemble diminue au cours de l'année, cela donnerait à la Banque centrale européenne l'opportunité de réduire les taux d'intérêt. En juin, elle a abaissé les taux d'intérêt pour la première fois depuis la vague d'inflation de 0.25 point de pourcentage. En juillet, la BCE a maintenu les taux d'intérêt stables et laissé la porte ouverte à une baisse de taux à la réunion du Conseil le 12 septembre. Les attentes du marché en septembre sont pour une baisse des taux de la BCE. Cependant, l'inflation dans la zone euro est restée obstinément élevée : en juillet, le taux a augmenté légèrement à 2.6%.

