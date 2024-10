Le Rwanda est actuellement aux prises avec son premier cas de maladie mortelle par le virus de Marburg.

Au moment où nous parlons, 26 individus ont été atteints, 18 reçoivent des soins et huit ont succombé à l'épidémie, selon le département de la santé.

Par la suite, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé ce week-end l'envoi d'une équipe de sept experts spécialisés en maladies hémorragiques au Rwanda. Leur rôle consiste à fournir des conseils aux professionnels de santé locaux confrontés à cette situation. De même, le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis a annoncé lundi qu'il enverrait des experts au Rwanda pour renforcer les initiatives de dépistage et de suivi.

Actuellement, il n'y a pas de cas confirmés de Marburg aux États-Unis, et le risque pour la santé publique lié à cette épidémie est minimal pour les Américains.

Depuis 2002, le CDC maintient une présence au Rwanda, soutenant les efforts pour améliorer le système de santé du pays.

Par rapport à certains pays d'Afrique subsaharienne qui ont affronté la maladie à virus Marburg auparavant, le Rwanda dispose d'un système de santé publique robuste, selon l'OMS.

Le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a exprimé l'engagement de l'OMS à travailler main dans la main avec les autorités rwandaises pour renforcer leur soutien aux efforts en cours.

Le Dr Brian Chirombo, représentant de l'OMS au Rwanda, a déclaré dimanche qu'il croyait que le Rwanda avait la capacité et les moyens de mettre fin rapidement à cette épidémie.

Dimanche, le ministère de la Santé du Rwanda a confirmé que les résidents pouvaient continuer leurs activités quotidiennes, tout en encourageant la sérénité, compte tenu de leur confiance dans l'identification de toutes les sources de l'épidémie et la mise en place de mesures adéquates pour enrayer sa propagation.

L'épidémie a touché sept des 30 districts du pays. Plus de 100 individus qui ont été en contact avec des personnes infectées sont soit surveillés soit isolés, selon l'annonce du ministère. De nombreux travailleurs de la santé sont parmi les personnes touchées.

Marburg est classé comme un orthomarburgvirus, qui a une origine naturelle chez les chauves-souris frugivores et est similaire au virus Ebola.

Marburg se propage lorsqu'il y a contact avec les fluides corporels infectés ou en manipulant leurs vêtements ou leurs literies. Contrairement au coronavirus responsable de la Covid-19, Marburg n'est pas un virus aérien, ce qui le rend plus gérable, selon les experts.

Il peut falloir jusqu'à trois semaines pour que les symptômes apparaissent chez les individus exposés au virus.

Initialement, les symptômes comprennent de la fièvre et une éruption cutanée. Les patients peuvent également ressentir des vomissements, des maux de tête sévères et des douleurs musculaires. Dans les cas graves, les individus peuvent saigner de la bouche, du nez, des gencives et des yeux, avec des saignements internes se traduisant par du sang dans les vomissures, l'urine et les selles. Une perte de sang sévère peut entraîner un choc et potentiellement conduire à la mort.

Bien que les scientifiques travaillent sans relâche pour développer des vaccins et des traitements, les soins actuels se concentrent principalement sur le repos et la réhydratation.

