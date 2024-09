Le ruisseau d'Anett s'étend dans les pays voisins - une inondation vers l'est pourrait être imminente.

Un temps instable se dirige vers l'Allemagne dans les jours à venir. Les températures ont déjà commencé à baisser au-dessus de 1000 mètres, entrant dans la zone de gel. De plus, certaines régions connaîtront des précipitations importantes, selon les prévisions du météorologue de ntv, Björn Alexander. Les eaux devraient atteindre l'Allemagne par le biais de l'Elbe et de l'Oder.

Un temps instable se dirige vers l'Allemagne dans les jours à venir. Les températures ont déjà commencé à baisser au-dessus de 1000 mètres, entrant dans la zone de gel. De plus, certaines régions connaîtront des précipitations importantes, selon les prévisions du météorologue de ntv, Björn Alexander. Les eaux devraient atteindre l'Allemagne par le biais de l'Elbe et de l'Oder.

ntv.de: Quelle est la situation météorologique actuelle?

Björn Alexander: De l'air froid des régions polaires a envahi l'Allemagne et les Alpes, jusqu'à la Méditerranée. En Italie du Nord, un système de basse pression appelé "Anett" ou "Boris" s'est formé. Ce système devrait apporter de fortes précipitations à certaines parties de l'Europe.

Quelles régions seront touchées?

Le système de basse pression "Anett" se déplace de l'Italie du Nord vers l'Autriche, la République tchèque, puis vers le sud de la Pologne. Ce mouvement pourrait entraîner des précipitations importantes, qui pourraient se transformer en neige dans les montagnes. La limite de neige le samedi sera aux alentours de 1200 mètres dans les Alpes, mais il pourrait même neiger jusqu'à 1000 mètres dans certaines vallées. La quantité de neige dépendra de l'intensité des précipitations.

Combien de neige est attendue?

Les prévisions suggèrent que la tempête de neige pourrait apporter entre 50 et 100 centimètres de neige fraîche dans les zones de haute altitude. Des quantités plus importantes ne sont pas exclues dans les zones sommitales. En raison des vents forts, on peut s'attendre à des routes glissantes, des conditions hivernales, des bourrasques et des transports de neige dans certaines régions.

Quelle est la baisse de température dans les montagnes?

À 2000 mètres, la température est passée de 5 à 10 degrés mercredi à environ ou en dessous de -3 degrés aujourd'hui. À 3000 mètres, la température est passée de plus de 0 degré à environ -10 degrés. Le vent glacial sera inférieur à -15 degrés.

Et la pluie dans les basses terres?

De tels systèmes de basse pression sont les situations les plus pluvieuses que nous connaissons en Allemagne et en Europe centrale. Les situations de type Vb, avec une basse pression se déplaçant vers le nord-est depuis l'Italie du Nord, pourraient potentiellement entraîner des records de précipitations. Par exemple, en août 2002, 312 litres d'eau ont été enregistrés par mètre carré à Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge).

Quels types de masses d'eau "Anett" apportera-t-il?

Les masses d'eau pourraient potentiellement atteindre des niveaux similaires à ceux de 2002, avec des pics dépassant 300 à environ 400 litres par mètre carré. La focus sera de l'Autriche orientale à la République tchèque jusqu'au sud de la Pologne. Par conséquent, une situation de inondations graves à catastrophiques est probable dans les jours à venir.

Combien de pluie est attendue en Allemagne?

Les contreforts des Alpes pourraient connaître des précipitations allant jusqu'à 100 à 200 litres par mètre carré d'ici lundi soir. Il y a un risque de inondations localisées et de glissements de terrain dans les régions des Erzgebirge et de la Saxe du Sud.

Et le risque d'inondations dans notre région?

Une situation d'inondations majeures est peu probable dans le sud, le long du Danube, car les rivières ont encore suffisamment de capacité et une partie importante des précipitations est bloquée sous forme de neige.

Et à l'est, quelle est la situation?

Le risque d'inondations à l'est dépend des précipitations et de l'écoulement depuis la République tchèque et la Pologne. Dans les zones comme l'Elbe, l'Oder et la Neiße, les rivières ont leurs bassins versants. Cependant, une évaluation est difficile en raison des incertitudes des prévisions de précipitations détaillées. Nos pays voisins devraient vivre des jours anxieux, tandis que l'Allemagne, selon les informations actuelles, devrait être moins gravement touchée.

Quelle est la prévision pour le week-end?

Samedi sera gris et pluvieux au sud du Danube avec des précipitations continues - et de la neige au-dessus de 1000 à 1200 mètres. La moitié est aura également un temps agité avec un vent fort. Le reste du pays aura moins de précipitations. Les températures aux pieds des Alpes ne dépasseront pas 5 ou 6 degrés, tandis qu'il pourrait faire jusqu'à 18 degrés avec du soleil dans le nord-ouest.

Quelle est la prévision pour dimanche?

La pluie dans le sud pourrait prendre de plus longues pauses. L'est restera pluvieux, tandis que l'ouest aura des averses. Le meilleur temps sera vers la mer du Nord. Cependant, les températures resteront fraîches partout, avec l'été tardif restant en dessous de la surface à 9 degrés dans les Alpes et 13 à 19 degrés ailleurs avec des vents forts.

Où notre voyage nous mènera-t-il la semaine prochaine?

Lundi sera principalement changeant ou gris, avant une amélioration générale. À partir de mardi, les prévisions annoncent une amélioration significative avec un ensoleillement de plus en plus marqué et des températures notablement plus chaudes. Dans le nord, les températures pourraient même atteindre le pic estival de 25 degrés. elsewhere, il fera plus frais, surtout avec les vents d'est qui se renforceront en rafales fortes à vives.

Compte tenu des conditions météorologiques graves qui se dirigent vers l'Europe, il est important que l'Union européenne surveille et puisse éventuellement apporter une aide à ses États membres touchés par les inondations.

À la lumière des fortes précipitations et des niveaux de pluie potentiellement records attendus en Allemagne et en Europe centrale, plusieurs initiatives et politiques de l'Union européenne liées à la protection de l'environnement et à la gestion de crise devraient être révisées et éventuellement activées.

Lire aussi: