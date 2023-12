Le rugbyman samoan Kelly Meafua meurt après avoir chuté d'un pont français

Le club de rugby français US Montauban a confirmé que l'arrière de 32 ans n'avait pas survécu à sa chute dans la rivière Tarn samedi matin, malgré les efforts d'un coéquipier pour le sauver.

Dans un communiqué publié sur son site Internet, le club a exprimé sa douleur et son choc face à la mort soudaine de Meafua, quelques heures après la victoire 48-40 de son équipe sur Narbonne dans le championnat de deuxième division du pays.

Selon le club, le coéquipier de Meafua à Montauban a tenté de le réanimer et de le sauver, mais a dû être secouru lui-même par les pompiers. Il a été hospitalisé pour hypothermie et est sorti de l'hôpital le lendemain.

"Tout le club de l'USM Sapiac est choqué par cette tragédie, et toutes nos pensées vont à son épouse, ses enfants, ses coéquipiers, et plus généralement à tous les supporters aimants du club", poursuit le communiqué.

Le message, traduit du français, rend également hommage à Meafua en tant que joueur "apprécié de tous, sa bonne humeur était communicative et rayonnante".

"Aujourd'hui, nous avons perdu un joueur, un ami, un frère", ajoute le communiqué à propos de l'ancienne star du Samoan Sevens.

Jean-Baptiste Fourcade, porte-parole de l'US Montauban, a déclaré à CNN lundi que le procureur de Montauban avait ouvert une enquête sur la mort de Meafua, ajoutant que les autorités considéraient cela comme une "tragédie" et non comme "une mauvaise fin de fête".

Selon le Guardian, Meafu s'est installé en Nouvelle-Zélande à l'adolescence. Il a joué avec les moins de 21 ans d'Otahuhu et le club d'Auckland Sevens, avant de s'installer à Sydney où il a joué pour West Harbour et les Greater Sydney Rams.

Après avoir déménagé en France en 2015, Meafu a joué pour les équipes de deuxième division Béziers et Narbonne.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com